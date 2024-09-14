过去几年，我们见过不少全尺寸的乐高模型，但它们都不是设计用来驾驶的。不过，这款基于迈凯伦 P1 混合动力超级跑车打造的模型功能齐全。乐高与迈凯伦汽车公司合作，耗时 8,344 小时才开发并建造了这款一比一比例的P1模型。该车的几乎每一个部件都是用乐高科技零件制成的，包括底盘和功能性悬架。总共使用了 342,817 个独立零件，唯一不是乐高的零件包括车轮、轮胎、刹车、安全带和方向盘。

由于没有 V8 发动机和像真正的 P1 那样复杂的混合动力系统，这款乐高作品实际上更轻，重量约为 1,220 公斤（2,689 磅）。它由一个小型汽车电池和 768 个乐高电机驱动，这些电机被塞入八个独立的电机组中。虽然动力不强，但迈凯伦 F1 车手兰多·诺里斯驾驶这辆车，让它在银石赛道跑了一整圈。最高时速可达 60 公里/小时（37 英里/小时）。

迈凯伦测试和开发总监 Ben Gulliver 表示：“我曾参与过迈凯伦的 P1 原型项目，看到乐高机械组团队将如此多的迈凯伦 P1 原型元素如此逼真地融入到全尺寸模型中，真是太神奇了。这款车是当时的标志。我希望通过与乐高集团的合作，我们能够激励下一代设计师和工程师突破汽车创新的界限。”

显然，这款 P1 的真人大小模型并不对外出售，但乐高确实出售一款由 3,893 块零件组成的精巧的迈凯伦比例模型。该模型在美国售价 699.99 美元，长 24 英寸，宽 10 英寸，高 6 英寸。