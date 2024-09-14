汽车公司正在为车辆配备比以往更多的时髦技术功能，因为它们希望更像科技公司一样运营，并与特斯拉等公司竞争。但根据JD Power 的一项新研究，它们并没有达到 1,000 的水平。

据传，这种情况已经持续一段时间了。我认识的人对车道保持系统发出的叮当声感到厌烦。笨重的信息娱乐屏幕让他们感到沮丧。

JD Power 通过调查大约 82,000 名 2024 款汽车驾驶员，了解他们喜欢和不喜欢的技术功能，收集了一些确凿的证据。 调查结果显示，汽车行业仍在努力了解人们生活中离不开哪些技术，以及哪些技术更有可能激怒他们。

JD Power 用户体验基准和技术高级总监 Kathleen Rizk 在新闻稿中表示：“强大的先进技术战略对所有汽车制造商都至关重要，许多创新技术都在满足客户需求。与此同时，今年的研究表明，车主发现一些技术用处不大，或持续令人烦恼。”

该公司得出的一些结论很有道理。例如，乘客屏幕并不是驾驶员认为有价值的东西。JD Power 指出，只有 10% 的车辆每天都会搭载前排乘客，这使得在前排安装屏幕并不那么令人兴奋。保时捷Taycan、林肯Nautilus 和吉普大切诺基等车辆上都有这种屏幕。

手势控制允许驾驶员通过在空中滑动或旋转手指来调整事物，但这种控制也没有引起共鸣，客户报告说这些控制存在问题并且缺乏功能。或者，正如 JD Power 所说，手势控制、指纹读取器和面部识别系统“未能成功解决车主不知道的问题”。

对我们和 JD Power 团队来说，一个更令人惊讶的发现是，人们不喜欢通用汽车的 Super Cruise或福特的 BlueCruise等高速公路上的自动驾驶系统。消费者认为这些系统并不比这些功能的手动版本更有用。就我个人而言，我喜欢把手从方向盘上拿开，让汽车在单调乏味的高速公路上行驶，大部分时间都是在驾驶员的监督下。

Rizk 认为，由于无需动手的驾驶辅助系统无法解决当前的问题，因此很难推广。另一方面，人们却喜欢倒车自动紧急制动和盲点摄像头等驾驶辅助系统。

那么，人们真正喜欢的其他新功能有哪些呢？其中之一就是智能气候控制，它可以在阳光充足时自动打开空调。Rizk 预计这类基于人工智能的功能将随着时间的推移而激增。

如果您想要最好的技术，最好选择特斯拉、Rivian 或 Genesis——JD Power 在技术创新方面排名前三的品牌。