特斯拉 Cyber​​truck即将进行一些受欢迎的升级，使其更适合在崎岖地形上探险，自推出以来，该汽车的这一功能已多次受到质疑。

与 Rivian R1T 不同，Cyber​​truck 目前没有可选的底部保护装置，即使在艰难的越野路径上撞到岩石时，也无法保证电池组的安全。这种情况很快就会改变，因为 Cyber​​truck 的首席工程师Wes Morrill在 X 上透露，这款电动车很快将为电池组配备新的“装甲”，并配备岩石滑块。

皮卡车主绝对喜欢为他们的车辆添加配件，尤其是当他们计划去越野时。许多汽车制造商充分利用了这一点，他们提供大量可选零件目录，鼓励买家挥霍。特斯拉对 Cyber​​truck 也做了同样的事情，并提供了许多零件，包括卡车安装的帐篷、后挡板坡道、横杆和一对位于后挡板上的折叠座椅。

或许 Cyber​​truck 最重要的附加功能就是长期承诺的增程电池。电池约占 EV 车厢容量的三分之一，据说可以将标准双电机车型的续航里程从 318 英里（512 公里）增加到 470 英里（756 公里），而 Cyber​​Beast 的续航里程可以从 301 英里（484 公里）增加到 440 英里（708 公里）。这款电池组的规格有限，但它可能有大约 47 千瓦时的可用存储空间，买家将花费 16,000 美元。