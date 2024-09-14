特斯拉计划于 10 月 10 日在华纳兄弟位于洛杉矶地区的电影制片厂举办活动，展示备受期待的 Robotaxi 无人驾驶出租车，马斯克声称，这一天将是自发布 Model 3 以来公司最重要的一天。

据 Electrek 报道，片场工作人员透露特斯拉团队已经在为发布会进行场地勘查并绘制地图，综合一位华纳兄弟员工 MatthewDR 在 Reddit 上发布的贴子（该帖现已被删除），目前已有一辆外形独特、被层层伪装的小型车辆出现在相关片场中，这很有可能就是即将发布的 Robotaxi 无人驾驶出租车。

照片显示，该车采用两门两座设计，车身被黄色胶带覆盖，并带有几块假车身面板。尾部有一个厢式突起物，可能是为了掩盖车身曲线。外媒声称这辆车使用了与 Cybertruck 赛博皮卡类似的长条尾灯设计。

许多特斯拉粉丝认为该车就是 Robotaxi 无人驾驶出租车，这是因为相关谍照与《埃隆·马斯克传》中的 Robotaxi 概念图相似，即“两人乘坐、拥有充足的后部储物空间、后轮尺寸大于前轮”。

尽管爆料者未能清晰看到驾驶座是否有方向盘，但提高照片曝光度后，似乎可以看见驾驶座上确实有方向盘。此外，该车车顶中央还有一个明显的凸起，可能是激光雷达（LiDAR）设备，不过特斯拉长期以来一直宣称光学雷达并非自动驾驶的必需品，马斯克认为其只会增加成本。