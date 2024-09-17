起亚希望通过一系列即将上市的廉价电动汽车来改变这一局面。目前已有几款电动汽车上市，比如新款 EV3，但起亚计划通过一款新的入门级电动汽车进一步降低门槛，起售价约为 22,200 美元（20,000 欧元）。在其电动汽车系列的另一端，起亚正在考虑一款类似于 Stinger GT 的新型车型。

去年 10 月，我们在起亚举办的首届年度电动汽车日上首次看到了起亚的电动未来。起亚发布了几款新的低成本概念车，包括 EV3、EV4 和 EV5。

随着 EV3 进入新市场，起亚已将其称为“游戏规则改变者”。6 月份，EV3 在韩国以 30,700 美元（4,208 万韩元）起价开启预购，这款起亚紧凑型电动 SUV 在 23 天内就获得了超过 10,000 份预订。

上个月，起亚在英国开放了 EV3 的订购。起亚的起售价为 42,300 美元（32,995 英镑），它被起亚称为“该品牌迄今为止最可爱的电动车”。

EV3 基于现代的 E-GMP 平台，配备第四代电池（81.3 kWh），WLTP 续航里程高达 372 英里（600 公里）。在韩国，其续航里程高达 311 英里（501 公里）。明年，起亚将推出 EV4。EV4 是起亚的电动轿车。预计起价约为 35,000 至 40,000 美元。

尽管这些价格已经低于或与同类的燃气动力车型持平，但起亚计划降低门槛，推出更便宜的电动汽车加入产品线。起亚还在考虑推出一款类似 Stinger GT 的品牌电动汽车，以完善其产品线的另一端。