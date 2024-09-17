特斯拉宣布已生产出第 1 亿个 4680 电池单元。这对其产量增长意味着什么。

4680 电池单元是一种新格式，尺寸为 46 毫米 x 80 毫米，采用了特斯拉在 2020 年电池日上宣布的一些新技术。

这是特斯拉首次生产自己的电池单元——尽管其他电池制造商此后也宣布计划生产这种新形式的电池。

和任何新技术一样，产量提升也非常困难。四年过去了，特斯拉仍未实现 4680 电池的目标，但它在本周末宣布了一个重要的里程碑。

特斯拉称其已生产出第 1 亿个 4680 电池：据报道，握持电池的特斯拉擎天柱人形机器人在电池制造过程中发挥了很小的作用，强调的是“小”。

累计产量并不是追踪电池产量的一个非常有用的指标，但它是一个新的数据点。

特斯拉宣布，其将于2023年6月生产出第1000万个4680电池单元。

此前，特斯拉宣布已于 2022 年 2 月生产出第 100 万个 4680 电池单元。不过，早期生产是在特斯拉位于加州的试验工厂，而不是德州超级工厂。目前尚不清楚这些是否计入总数。

但现在我们知道，特斯拉在过去 14 个月内生产了 9000 万个电池单元。

由于特斯拉正在加大产量以支持 Cyber​​truck 的生产，预计大部分生产将在最近进行。

据信，特斯拉 4680 电池的能量容量约为 100 Wh，这意味着特斯拉在过去 14 个月内生产了价值约 9 GWh 的 4680 电池，足够为 60,000 多辆特斯拉 Cyber​​truck 供电。

不过，在特斯拉转向 Cyber​​truck 生产之前，其中一些电池很可能已用于 Model Y 的生产。

一个月前，特斯拉表示已生产出首批采用干涂层阴极的 4680 电池原型，这是实现其电池目标的重要一步。