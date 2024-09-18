人工智能的整合已成为塑造未来驾驶体验的关键。随着汽车转变为智能互联实体，对直观的人机界面和高级驾驶辅助系统的需求激增。

在迈向汽车智能的征程中，人工智能移动解决方案的全球领导者 Cerence 正在利用 NVIDIA 在云和边缘技术方面的核心专业知识来重新定义车载用户体验。

Cerence 首席技术官 Iqbal Arshad 在最近的一段视频中强调了这一点，他表示：“生成式人工智能是整个科技行业正在发生的最大变化。”

Cerence 愿景的基石在于开发其汽车专用的 Cerence 汽车大型语言模型 ( CaLLM )。它是该公司在NVIDIA DRIVE上运行的下一代车载计算平台的基础。

生成式人工智能使车辆能够以惊人的精度理解和响应人类语言，彻底改变了驾驶员与汽车互动的方式。

无论是发起导航语音命令、控制信息娱乐系统，还是进行自然语言对话，生成式人工智能都为创造更便捷、更愉快的驾驶体验开辟了无限可能。

Cerence 致力于为车辆提供必要的认知能力，以无缝协助驾驶员完成日常驾驶。

该公司利用Microsoft Azure 上的NVIDIA DGX Cloud，提供对最新 NVIDIA 架构的专用、可扩展访问，该架构在每一层都与 Microsoft Azure 共同设计，并针对 AI 工作负载训练的最佳性能进行了优化。NVIDIA 的推理技术可帮助 Cerence 提供实时性能，从而实现无缝的用户体验。

在 Cerence 看来，未来属于智能驾驶，汽车不仅仅是交通工具，更是道路上值得信赖的伙伴。