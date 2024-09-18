全电动水翼船 Candela C-8 创下了世界纪录。它是第一艘穿越波罗的海并完成两国间航程的电动船。此次航行从斯德哥尔摩出发，途经芬兰的奥兰自治区。据制造商介绍，这艘船甚至当天就返回，并且“比使用化石燃料的船只节省了 95% 的成本”。

Candela C-8 于周四上午离开瑞典首都，并于“午餐时间”抵达奥兰群岛。但它确实需要停靠两次充电站。在卡珀尔谢尔的第一站，这艘电动船插入了 Kempower 的 40 千瓦轮式充电器。移动充电器连接到港口现有的电网。在芬兰的玛丽港，该团队使用“码头的三相插座”为电池充电。

整个行程，Candela C-(共耗电213千瓦时，费用约40至50欧元。摄影师的船采用常规燃料，沿途需加满油箱，费用约750欧元，可见水翼船能以低得多的成本完成旅程。

“我们谈论的是降低 95% 的运营成本。这是一场革命，使水上运输在成本方面与陆地运输具有竞争力，我们现在将在斯德哥尔摩的公共交通中展示这一点，”Candela 首席执行官 Gustav Hasselskog 表示。并且：“我们确实有续航里程焦虑，但 Candela 不会。讽刺的是，摄影师的汽油驱动追逐船在旅途中必须加油六次，而我们只需充电三次。”