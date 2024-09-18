动点出海获悉，总部位于印尼的气候科技初创公司CarbonEthics日前宣布，已经获得了一笔210万美元的种子轮融资。

据了解，这笔融资由Intudo Ventures领投，并得到了多名战略天使投资人的参投。

根据声明，这笔资金将用来增强CarbonEthics的投资组合、获得更多碳项目、进行专家招募，以更好地服务客户。

CarbonEthics成立于2019年，成立之初致力于蓝碳生态系统（从海洋和沿海生态系统捕获的二氧化碳）方面的解决方案开发。而后，公司将其范围扩大到泥炭地和绿色生态系统。

具体而言，据介绍，目前，CarbonEthics主要会向企业客户提供解决方案——包括以生态系统和生物多样性保护为重点的碳项目，以及通过植树造林来恢复生态系统，帮助其实现气候目标。此外，CarbonEthics也对外提供碳咨询服务，从而为客户提供ESG方面的咨询以在遵守法规的情况下达成碳减排目标。

在市场表现方面，据悉，CarbonEthics已经300多家企业和机构建立了合作伙伴关系，并完成了420多万公顷土地的碳排放项目预可行性研究。

展望未来，CarbonEthics的目标是到2030年时恢复800万公顷的管理土地，并产生超1.6亿吨二氧化碳当量的影响。