瑞典混合动力电动飞机制造商Heart Aerospace今天推出其首款全尺寸示范飞机，标志着其区域混合动力电动飞机ES-30研发的一个重要里程碑。

该演示器几乎完全由Heart’s Gothenburg工厂内部建造，反映了公司同时开发设计和生产流程的战略。

“我们的行业正在接近30年的创新周期，我们只有不到25年的时间来实现航空脱碳。 我们需要开发新方法，以更快地将净零航空航天技术推向市场， ”Heart Aerospace的联合创始人兼首席执行官Anders Forslund说。 “这证明了我们团队的聪明才智和奉献精神，我们能够在不到两年的时间内推出配备全新推进系统的30座飞机演示器，主要是内部推进系统。 ”

这架名为Heart Experimental 1 （ Heart X1 ）的演示机翼展长达32米，将作为严格测试和开发Heart ES-30飞机的平台。

最初， HX-1将用于地面测试，重点是充电操作、滑行和周转程序。 它计划在2025年第二季度进行全电动首飞。 为准备此次飞行， Heart将在未来几个月内通过在飞机上和飞机外运行硬件测试来测试关键系统。

Heart X1开发的部分资金来自瑞典创新机构Vinnova提供的拨款，突出了政府与行业之间的重要合作，这是将新航空技术推向市场所必需的。

Heart Aerospace首席技术官Ben Stabler表示： “开发创新的净零推进航空航天技术需要产品开发和制造的革命，就像我们在汽车和航天工业中所见证的那样。”

基于开发Heart X1的体验， Heart现在专注于创建最先进的飞机制造工艺，该工艺采用复合材料制造和产品生命周期管理的最新技术，构建具有高重复性、自动化和无损检测的数据驱动装配线。

Heart开发ES-30的下一步是构建预生产原型Heart X2 ，该原型将根据Heart X1的经验教训进一步成熟设计和生产方法。

Heart X2计划于2026年进行混合动力飞行，并将展示该公司的独立混合动力推进系统。 8月，心脏航空航天公司被美国联邦航空管理局（ FAA ）的燃料航空可持续转型（ FAST ）计划选中，获得410万美元的资助，用于开发混合动力电动推进系统的管理系统。

随着试点制造工厂的建立，这种势头将继续下去，以加速制造完全符合要求的飞机的原型，到本十年末， ES-30的Heart瞄准型号认证。

ES-30是一款区域性混合动力电动飞机，标准座位容量为30名乘客，有望在短途航线上提供无与伦比的可持续性和效率。 电动零排放范围为200公里，混合动力扩展范围为400公里。