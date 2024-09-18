此前有消息称，哈啰正在逐步放弃此前重点投入的两轮电动车售卖业务，各地线下专卖店陆续关闭，其在两轮电动车上的业务重点也转向租赁模式。

对此，哈啰回应称，电动车业务于年初进行了积极转型，从用户需求及哈啰科技优势的角度出发，将平台门店从原先的电动车售卖模式，转型为电动车租赁模式。以日租、月租、季租等方式，满足用户旅游、求学、务工等不同场景的电动车租赁需求，较多门店已在转型中获得较为丰厚的财务回报。转型过程中，有部分原先合作门店停止合作，也有更多新的门店加入哈啰平台。

对于停止合作门店售卖的车辆，哈啰称支持用户车辆的质保及售后服务，客户可以在哈啰 App 上一键报修，也可在哈啰 App 咨询在线客服或拨打客服电话进行反馈处理。

哈啰出行于 2020 年正式进军自主品牌的两轮电动车业务；2021 年发布了适用于两轮电动车产品的 VVSMART 超连网车机系统，并推出了三款两轮电动车。2020 年，哈啰电动车门店仅有 100 多家，在 2021 年迅速扩张至 3000 多家，年销量也达到了 60 万辆左右。

然而 2023 年初，哈啰出行 CEO 杨磊在一场关于电动车业务的交流中坦言，电动车业务的发展并不符合预期，“电动车确实是我们做的生意里面链条最长、最重且最苦的生意，这样的生意对成本、效率等要求很高，像互联网的人力成本偏高，这就是一个很直接的问题。”他还提到，哈啰在电动车业务上走了一些弯路，亏掉了一些钱。