土耳其巴士制造商 Karsan 希望在 2025 年推出首批燃料电池巴士，并依靠与丰田的合作。氢动力巴士将配备最新一代丰田燃料电池模块。

Karsan 已在 2022 年 IAA 交通展上展示了其首款氢动力车型e-ATA Hydrogen，不过，e-ATA Hydrogen 在首次亮相时仍搭载 70 kW 燃料电池。得益于目前与丰田达成的合作伙伴关系，这款 12 米长的巴士未来将配备 85 kW 燃料电池。这些电池将由位于比利时扎芬特姆的丰田工厂供应。Karsan 预计，首批搭载丰田燃料电池技术的 H2 巴士将于明年下线。

Karsan 尚未提供有关未来 H2 客车其他性能数据的任何信息，因此，尚不清楚两年前为 e-ATA Hydrogen 发布的技术值是否仍然适用。当时，这家土耳其公司谈到了一种基于轮毂电机、五个圆柱形加压罐和一个带有钛酸锂电池化学成分的辅助 30 kWh 电池的 250 kW 电力驱动系统。对于底盘，Karsan 提出了两门或三门选项，运输能力高达 95 名乘客。

Karsan 首席执行官 Okan Baş 在谈到与丰田的新合作时表示，公司在移动出行领域成为先驱者还不够，“我们将继续实施塑造未来的创新，并渴望取得更好的成绩。” 得益于这一新合作伙伴关系，Karsan 将凭借日本的卓越技术增强自身实力。

丰田欧洲氢能工厂副总裁 Thiebault Paquet 则表示，丰田坚信氢能将在未来公共交通脱碳过程中发挥关键作用。“因此，我们非常乐意扩大合作，为 Karsan 提供燃料电池模块，共同努力建设氢能社会。”