本田公布了其在俄亥俄州建立本田电动汽车中心的进展，这将使在同一生产线上生产汽油、混合动力和电动汽车变得灵活。基于 Acura Performance EV Concept 的车型将在 2024 年蒙特雷汽车周期间全球首发，并将成为 2025 年底在马里斯维尔汽车厂生产的第一款电动汽车。

本田正在利用对玛丽斯维尔汽车厂、东自由汽车厂和安娜发动机厂的改造来重新构想其汽车生产方式，重点关注人性化和环保的制造布局、工艺和材料，同时也将为客户实现最高水平的质量、效率和价值。现在，距离俄亥俄州电动汽车投产仅一年多一点的时间，重大的改造工作正在顺利进行，包括在安娜发动机工厂安装六台 6,000 吨高压压铸机中的第一台，用于大型铸造智能动力单元 (IPU) 的外壳，该单元容纳电动汽车电池并作为车辆平台的一部分。正在开发的 IPU 外壳比本田以前压铸的任何产品都要大得多，大型铸造代表了本田在全球范围内的一项新能力。

在将两条汽车生产线合并为一条以开始向柔性生产线过渡之后，马里斯维尔汽车厂将生产汽油、混合动力和电动汽车，同时保持现有的内燃机 (ICE) 和混合动力汽车的生产，现在该厂正在准备一项全新的生产能力，即智能动力单元 (IPU) 的子组装，该单元将为本田电动汽车中心生产的电动汽车提供动力。马里斯维尔汽车厂的员工将把 LH Battery, Inc.（本田-LG 能源解决方案合资电动汽车电池厂，正在俄亥俄州建设）的电池模块与安娜发动机厂生产的 IPU 外壳结合起来，为俄亥俄州马里斯维尔和东自由汽车厂生产的不同车型制造中型和大型 IPU。

本田正在改造其设施，重点关注简单的设计、简单的制造和简单的物流，以制造高质量的产品，同时将员工的工作环境和客户价值作为优先事项。本田正在通过降低主生产线的复杂性来改变生产环境，从而实现减少员工所需行走的流程布局。通过改变某些安装流程的流程，该团队正在增加分配给零件交付和准备的空间，以创建一个优化的、员工友好的环境。

Acura 概念车是一款令人兴奋的高性能 SUV，由洛杉矶的 Acura 设计工作室开发，计划于 2025 年底投入生产。基于 Acura Performance EV 概念车的全新 Acura 车型将是首款基于本田开发的新型 EV 平台设计的车型，也是俄亥俄州马里斯维尔汽车厂生产的第一款 EV。

本田将于 2025 年底在俄亥俄州的电动汽车中心开始生产电动汽车，这基于该公司到 2040 年使电池电动和燃料电池电动汽车占其汽车销量 100% 的愿景。

俄亥俄州本田电动汽车中心的作用是建立电动汽车生产的专业知识和经验，并将与北美本田生产网络共享。此外，即使本田加快电动汽车生产的准备工作，该公司仍计划维持目前的内燃机和混合动力汽车生产，以满足持续强劲的客户需求。内燃机和混合动力汽车销售的持续成功也将支持对电气化未来所需的投资。