动点出海获悉，马来西亚国家银行 (BNM) 和柬埔寨国家银行 (NBC) 已于本周四启动了两国之间的跨境二维码支付联动。此后，两国消费者和商家将能够展开即时跨境二维码的支付和接收。

据介绍，该项目是在BNM与NBC于今年2月签署谅解备忘录后启动的，旨在加强两国在支付系统和创新方面的合作。

具体而言，这一联动计划将分两个阶段实施。其中，本次的开通意味着第一阶段支付连接的完成。

在第一阶段，柬埔寨用户可以通过使用移动支付应用（如Bakong和Maybank M2U KH）扫描商家出示的DuitNow二维码，以在马来西亚进行即时零售支付。

而在下一阶段的联动中，前往柬埔寨的马来西亚用户也将能够通过使用参与此计划的金融机构的移动支付应用扫描当地支付二维码（KHQR）从而无缝地向柬埔寨商家支付购物费用。

根据声明，本次联动得到了包括NBC、PayNet、马来西亚银行（Maybank）（作为赞助和结算银行）以及两国金融机构的参与。

声明表示，该支付联动计划将使柬埔寨和马来西亚超过500万商家（其中大部分为小型企业）得以接触到来自两国的更为广泛的客户群体。此外，声明也指出，从更广泛的意义上来看，这也将推动两国的贸易、旅游业和经济增长。

BNM进一步强调，这一联动也体现了东盟的共同愿景和区域支付互联互通倡议（RPC）的目标——即实现更大的区域金融一体化和包容性经济发展。

作为背景，就RPC而言，22年晚些时候，印尼、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾五国央行机构曾在印尼联合签署了一项旨在加强区域支付连通性（即RPC）的谅解备忘录，以促进在各国之间进行更快、更实惠、更透明以及更具包容性的跨境支付行为。

根据当时的联合声明，RPC有望通过加强对跨境支付的支付来推进该区域的经济复苏与增长，并将从促进对国际市场参与的角度上来为其中的中小微企业带来更大裨益。据了解，RPC的具体合作内容将聚焦在以二维码和快速支付等为主的举措方面。

而自该倡议（RPC）发起以来，继越南与23年的加入后，今年早些时候，RPC也再度迎来了文莱和老挝两位新面孔，并将其成员提升至了8家。