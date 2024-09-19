Mahle 展示了一套完整的 H2 卡车系统。它包括燃料电池外围设备、热管理和功能齐全的重型电动车轴。该公司在 IAA 交通展上还展示了更多新产品。Mahle 在新闻稿中写道，此举旨在展示其对燃料电池商用车的“系统化方法”，并“直观呈现各个产品组之间的相互作用和相互依赖关系”。Mahle 首席执行官 Arnd Franz 表示，运输行业的电气化为“公司带来了巨大潜力”。

对于燃料电池卡车来说尤其如此。Arnd 解释说：“对于电池电动卡车，每辆车的 Mahle 零部件数量是传统内燃机卡车的两倍，而对于燃料电池卡车，数量将再翻一番。”

在德国汉诺威国际贸易博览会上展出的其他创新产品包括重型电动车轴、新开发的蒸发冷却系统和仿生高性能风扇。

电动轴配有两个完全集成的 SCT（超强连续扭矩）电动机，每个电动机的连续输出功率为 480 kW。Mahle 补充说，其电动轴可提供 35,000 Nm 的扭矩。“因此，一辆 35 吨重的燃料电池卡车可以穿越布伦纳山口，从因斯布鲁克到达博尔扎诺，比柴油卡车节省 3.5 分钟或快 10%”，该公司表示。

Mahle 的蒸发冷却装置“确保燃料电池的最佳温度控制”。Mahle 解释说，它利用水蒸发的冷却效果，并补充说“水通过格栅喷洒到冷却剂冷却器上，确保燃料电池的最佳温度控制。”

这款仿生高性能风扇旨在使电动商用车和乘用车的噪音显著降低。它的叶片可以将卡车的风扇噪音降低多达 4 dB(A)，也就是说声功率降低了一半以上。此外，据说它可以将风扇的效率提高 20%，同时该设备也比同类技术轻 10%。它的额定功率范围为 300 瓦至 35 千瓦。

设计过程中一个有趣的点是，风扇叶片的形状是基于猫头鹰的翅膀和羽毛，因此是仿生的，或者说是模仿自然的。这种方法使风扇运行特别安静。