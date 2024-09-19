为了加速自动驾驶汽车的开发和部署时间表，Nuro 今天宣布将其 Nuro Driver 自动驾驶系统直接授权给汽车制造商和移动出行服务提供商。

Nuro Driver 基于 NVIDIA 的端到端安全架构构建，其中包括用于云端 AI 训练的 NVIDIA GPU 和在车内运行NVIDIA DriveOS操作系统的汽车级NVIDIA DRIVE Thor计算机。

Nuro Driver 已经在现实条件下证明了其可靠性和安全性，其研发车队已完成超过 100 万英里的自动驾驶里程，并且零故障事故。

Nuro 联合​​创始人兼首席执行官朱家俊表示：“L4 自动驾驶普及不是‘是否’的问题，而是‘何时’的问题。我们相信，Nuro 将成为自动驾驶未来的主要贡献者，未来人员和货物将自由流动，每个人的生活质量都将显著提高。”

Nuro Driver 的获得授权标志着 4 级汽车推向市场迈出了重要一步，加速了整个交通行业对自动驾驶技术的采用。

Nuro 的许可模式将为汽车制造商和移动出行公司提供商业上独立的、经过道路验证的平台，从而可以加速他们的自动驾驶汽车开发和部署时间表。

Nuro 专注于推进自动驾驶技术，致力于通过推动整个行业在各种车辆和移动应用中采用和商业化自动驾驶技术来帮助塑造交通运输的未来。

今年夏天，Nuro 获得了加州机动车辆管理局的批准，在旧金山湾区的四个城市洛斯阿尔托斯、门洛帕克、山景城和帕洛阿尔托测试基于 Nuro Driver 的无人驾驶汽车。

DMV 许可证允许 Nuro 车辆在一天中的任何时间行驶，以及在小雨和轻度至中度雾天气下行驶。

Nuro 还在休斯顿开展商业测试和送货服务。