任天堂今日发文宣布起诉《幻兽帕鲁》开发商 Pocket Pair。任天堂称《幻兽帕鲁》游戏侵犯了多项专利，要求被告公司禁止侵权行为并进行赔偿。

原文翻译如下：

关于对 Pocket Pair 股份有限公司提出侵犯专利权的诉讼 任天堂株式会社 (本社：京都市南区，代表理事社长：古川俊太郎，以下简称“本公司”) 将与口袋妖怪株式会社共同于 2024 年 9 月 18 日，推出口袋对株式会社 (本社：东京都品川区东五反田 2 丁目 10 号 2 号，以下简称“被告”) 的专利权侵害诉讼已向东京地方法院提起。 该诉讼认为被告开发并销售的游戏“Palworld / Palworld”侵犯了多项专利权，要求停止侵害行为并赔偿损失。 本公司为了保护通过多年的努力建立起来的本公司宝贵的知识产权，对于侵犯包括本公司品牌在内的知识产权的行为，今后将继续采取必要的措施。 以上

由 Pocket Pair 开发并在 1 月 19 日发售的游戏《幻兽帕鲁》，仅仅用了不到两个月的时间，玩家数量就突破 1000 万大关。

《幻兽帕鲁》融合了宠物收集养成和枪战射击等元素玩法，被戏称为“带枪的宝可梦”的游戏。目前该游戏仅限于 Xbox 主机和 Windows 设备游玩，索尼 PS5 版将在 9 月 26 日的 2024 东京电玩展亮相。