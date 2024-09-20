据 DigiTimes 报道，苹果自研的 5G 调制解调器（也称基带）的首个版本不支持毫米波技术。这意味着，苹果可能将继续依赖其现有的 5G 芯片供应商高通，为支持毫米波的 iPhone 机型（包括美国版的所有 iPhone 12 机型及更新机型）提供 5G 芯片。

苹果分析师郭明錤曾在今年 7 月表示，两款搭载苹果自研 5G 调制解调器的 iPhone 将于 2025 年发布，包括一款新 iPhone SE（第一季度）和一款超薄 iPhone 17（第三季度）。作为一款低价设备，下一代 iPhone SE 缺乏毫米波支持是符合逻辑的，而超薄的 iPhone 17 则也可能需要放弃毫米波技术以实现更薄的设计。

毫米波是一种 5G 频率，能够提供极快的速度，但传输距离较短，适用于人口密集的城市区域。相比之下，sub-6GHz 5G 通常速度比毫米波慢，但信号传播距离更远，更适合郊区和农村地区。在许多国家，sub-6GHz 网络仍然比毫米波网络更常见。

目前，所有在售的 iPhone 均搭载高通的基带芯片，但郭明錤预计苹果将逐步转向自研。今年早些时候，苹果与高通延长了 5G 基带芯片供应协议至 2026 年，因此苹果仍然有足够的时间。

2019 年，苹果收购了英特尔大部分智能手机基带业务，以研发自己的 5G 芯片。目前尚不清楚苹果的芯片是否会比高通的基带芯片具有任何消费者优势，但它将减少苹果对外部供应商的依赖。2017 年，苹果曾因反竞争行为和未支付的 10 亿美元专利费而起诉高通，两家公司于 2019 年达成和解。