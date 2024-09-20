蔚来全新品牌乐道的首款车型——乐道L60正式上市，官方售价20.69万元起。新车提供7种车身颜色，4种内饰颜色，支持多种个性化定制，车身颜色、轮毂、双电机、85度电池都可选装。采用BaaS电池租用服务，L60价格低至14.99万元，电池租用月费最低只需599元。乐道L60将于9月28日起，全国开启交付。10月8日前下大定，即可成为乐道L60创始版用户，获得5年全场景领航辅助NOA免费使用权、5年电池租用月费付4赠1，创始版专属出行礼包等价值41,538元的多重礼遇。

在能耗方面，乐道L60同样表现出色。它同级唯一采用全域900V高压架构，搭载自研900V碳化硅电机，CLTC工况综合效率达到92.3%。加上同级最强轻量化设计以及Cd 0.229的全球量产SUV最低风阻系数，实现了同级最低的百公里12.1kWh电耗和4.6秒的零百加速。

安全方面，乐道L60同样不遗余力。它按照“中欧双五星安全标准”开发，钢铝混合双舱车身、2000MPA潜艇级钢、59项超过行业标准的碰撞工况测试以及全系标配的45项主动安全和智能辅助功能等，共同为用户提供了全场景、全方位的安全守护。在电池安全方面，得益于蔚来强大的换电体系，乐道L60的电池拥有“终生医保”，每次换电都是“全身体检”，确保电池安全无忧。