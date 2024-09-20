动点出海获悉，据路透社近期援引两位知情人士消息表示，马来西亚最大的金融科技公司TNG Digital正在考虑在未来两到三年内在本地进行IPO，并有望为之募集超3亿美元资金。

消息人士称，在IPO前，TNG Digital有望获得超10亿美元估值（亦即独角兽估值）。不过，路透社也指出，目前，尚不清楚TNG Digital的具体估值。

而相应的，作为参照，22年时，TNG Digital曾获得过一笔7.5亿林吉特规模的融资。据了解，这次投资由Lazada领投，并得到了TNG Digital现有投资者及其母公司Touch’n Go的参与。

回到本次传言。消息人士补充道，此次IPO所得款项预计将用于进一步扩大TNG Digital在马来西亚和东南亚地区的业务。此外，消息人士也强调，此次IPO审议仍在进行中，并未得到最终决定。

值得一提的是，TNG Digital在给路透社的一份声明中表示：“公司正在不断探索进入资本市场融资的机会，任何决定都将在适当的时候宣布。”

TNG Digital成立于2017年，是一家由由Touch ‘n Go、蚂蚁集团、Lazada、AIA等企业共同参股组建的合资企业，旗下拥有并运营着马来西的主流电子钱包Touch ‘n Go eWallet。

在市场表现方面，据介绍，Touch ‘n Go eWallet拥有超2000万经过验证的用户并为马来西亚超200万商家提供了支付服务。此外，该电子钱包的跨境支付服务也覆盖了全球40多个国家和地区。