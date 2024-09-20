筑梦岛，这个名字听起来就充满了梦幻色彩。初次接触这款 App，我被它丰富的角色设定和深入的互动体验所吸引。

据官方介绍，“筑梦岛”功能中的“梦中人”并非简单的虚拟角色，而是一个由用户自主创造的、拥有独特身份、性格和爱好的虚拟网文阅读伙伴。“筑梦岛”功能赋予了用户创造的梦中人极高的开放度，用户可以根据自己的喜好、兴趣和想象力，为 Ta 定制独一无二的身份和特质。

对话的乐趣

筑梦岛最大的亮点在于它为用户提供了与 AI 虚拟人物进行深度对话的可能。无论是温柔体贴的邻家姐姐，还是神秘莫测的异世界王子，都能在筑梦岛找到你心仪的对象。我选择了“哄哄模拟器”进行对话尝试，简单来说就是你需要哄它，它的每一句回应都会计算“原谅值”，原谅值达到 100 就算过关。你还别说，这难度可不低。

另外，还可以拉除自己之外的两个角色进来一起聊天，也可以设定相互之间的关系；聊天室内聊天，需要手动触发角色发言。你可以选择一言不发就看着他们聊，也可以参与其中，创造出各种组合可能性。

小剧场

小剧场功能为虚拟人物增添了更多背景故事和个性特征。通过阅读小剧场，你可以更深入地了解这些虚拟人物，与他们建立更强的情感连接。我选择了“中秋·小兔子灯笼”进行体验，部分截图如下。在小剧场情景下，App 会以更沉浸的方式带你参与到一段故事中，可以选择全自动播放模式，背景音乐的加入也会令你有更好的体验。

梦境收藏

你与与虚拟人物的每一次对话，都可以被保存下来，成为一份珍贵的回忆。你可以随时翻阅这些“梦境”，重温那些美好的瞬间。在“聊天”和“动态”页面中，即可本别浏览聊天历史记录以及梦境记录。

期待更多可能性

当然，筑梦岛还有很多可以改进的地方。比如，有些虚拟人物的对话模式还比较固定，缺乏更多的随机性和灵活性。在体验中经常遇到收到重复对话的问题。此外，我们还希望筑梦岛能够增加更多类型的虚拟人物，满足不同用户的需求。

总结

筑梦岛是一款非常有潜力的 AI 互动产品。它为用户提供了一个与虚拟人物进行深度交流的平台，丰富了我们的社交生活。如果你有时候不想看小说刷剧，不想看电影刷短视频，可以尝试在筑梦岛上与 AI 角色互动。