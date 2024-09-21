创新往往源自来自不同领域和组织的专家齐聚一堂。这正是宝马集团电池单元能力中心 (BCCC) 与萨格勒布大学机器人技术区域卓越中心 (CRTA) 之间的研究合作中正在发生的事情。两家合作伙伴正在联合开发利用人工智能 (AI) 改善电池生产的解决方案。萨格勒布大学的博士生和学生正在收集和构建现有的生产数据。基于这些数据，创建了可以识别数据中某些模式的 AI 模型。这使他们能够预测如何在性能、质量和成本方面进一步优化生产。

宝马集团将其电池单元专业知识集中在慕尼黑和帕尔斯多夫的能力中心。在慕尼黑北部的电池单元能力中心 (BCCC)，开发和小批量生产未来几代高压电池的电池单元。最先进的实验室、研究设施和原型设计设施涵盖了整个电池单元价值链的专业知识。

BCCC 还拥有位于帕尔斯多夫的电池制造能力中心 (CMCC)。BCCC 制造的最佳电池单元在帕尔斯多夫的试验线上进行批量生产。开发、采购和生产部门之间的密切跨部门合作将宝马集团的产品和流程独特地联系在一起。

萨格勒布大学为该项目贡献了其在机械工程、电气工程和计算机科学领域的专业知识。双方都受益于持续的知识交流：“作为一所大学，我们为宝马集团提供最新的研究成果和创新理念，而我们的学生则有机会将他们的理论知识应用于实践，”萨格勒布大学机械工程与船舶工程学院院长 Zdenko Tonković 说道。

此次合作的另一个方面是培养年轻人才。“通过这个联合项目，我们激励学生加入宝马集团，参与我们电池单元能力中心的创新工作，”宝马集团电池单元回收技术开发主管 Moritz Poremba 解释道。“当然，我们也希望吸引年轻人才加入我们的公司。”学生们从合作中受益匪浅，获得了密集的指导和扩大行业专业网络的机会。这增加了他们在就业市场上的吸引力，并为他们提供了绝佳的职业机会。宝马集团与萨格勒布大学的合作增强了双方的创新能力和竞争力。