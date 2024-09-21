宝马、福特和本田去年宣布成立的新的合资企业已开始运营 ，并任命了首任首席执行官和首席技术官。

ChargeScape是一个软件平台，它将电动汽车整合到电网中，增强电网稳定性，同时为驾驶员节省充电费用。

该声明强调，汽车制造商仍致力于电动汽车（包括插电式混合动力汽车），并致力于降低客户的总拥有成本。

随着越来越多的美国人转向电动汽车，更便宜的燃料成本已成为驾驶员最关心的问题，尤其是在家中充电时，根据 美国能源部的估计，80％的电动汽车充电都发生在家中。

与此同时，由于数据中心的电力需求和可再生能源的间歇性，国家电网的压力也越来越大。

为了满足这些需求，ChargeScape 的技术以无线方式连接到电动汽车，并与参与的公用事业公司合作，根据实时电网状况管理电子流，当电网受到限制时通过智能充电 (V1G) 暂时减少需求，甚至在需要时将能量送回电网 ( V2G )。

电动汽车驾驶员有可能因其灵活性而获得经济奖励，并且总能在指定的时间内为车辆充电。

ChargeScape 建立在这些汽车制造商通过开放式汽车电网集成平台 (OVGIP) 在智能充电方面取得的早期成功的基础上，该平台的客户包括杜克能源 (Duke Energy)、Xcel Energy 和 Eversource Energy 等跨州公用事业公司。

合资公司正式成立后，宝马、福特和本田宣布任命Joseph Vellone为ChargeScape首任首席执行官。

Vellone 在能源和气候领域拥有 15 年的经验，最近他成为软件初创公司 ev.energy 的创始团队成员，在该公司，他启动并发展了公司的北美业务，涵盖十多家公用事业公司和 150,000 辆电动汽车。

ChargeScape现任董事会主席、宝马公司的 Shaun Bugbee表示：“Joseph 的领导能力和运营清洁技术初创企业的业绩正是我们让 ChargeScape 取得成功所需要的。”