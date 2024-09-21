比亚迪在德国汉诺威举行的 2024 年 IAA 交通运输展上展示了一系列出色的纯电动商用货车和卡车。

在欧洲物流和商业运输领域，这一盛会是比亚迪 E-VALI 的全球首发，这是一款令人振奋的全新 3.5 吨/4.25 吨轻型商用车 (LCV)，占据了比亚迪展台的焦点。另一个进入欧洲的新车是比亚迪 EYT 2.0，这是一款纯电动堆场牵引车。这款专为港口、码头和配送而设计的车辆将与比亚迪在此次展会商业区展出的其他主打产品一起在欧洲推出，包括比亚迪 ETM6 和 ETH8。

比亚迪展出的所有车辆均针对欧洲市场的特定需求和偏好而设计，其在安全、高效和智能电动汽车技术方面的开创性创新构成了可持续商业运输的首要主题。比亚迪在动力电池创新方面拥有 29 年的专业知识，是唯一一家开发了自己的动力系统、动力电池、汽车半导体、电机和电机控制器系统的新能源汽车生产商。比亚迪专门为纯电动卡车开发了高度集成的 e-Platform，优化了性能和效率，同时还减少了维护时间、工作量和成本。

比亚迪 E-VALI 在 2024 年法兰克福国际车展上全球首发

比亚迪首次推出纯电动比亚迪 E-VALI，这是一款专为欧洲市场设计的 3.5 吨/4.25 吨轻型商用车 (LCV)，以满足最后一英里和包裹递送服务。比亚迪 E-VALI 拥有强大的载货能力，超过同类许多其他货车，是新能源设计的典范，将时尚美学与先进、节能的电动汽车技术和智能互联体验相结合。

比亚迪 E-VALI 配备最新的比亚迪刀片电池技术，在安全性能、耐用性和效率以及更长的使用寿命方面表现出色。比亚迪 E-VALI 拥有符合人体工程学设计且设备齐全的舒适座舱区域，还配备了高规格的 ADAS 设备。续航里程为 220 至 250 公里（取决于型号），对于环保型商用货车车队来说，这是一种实用且维护成本低的解决方案。

比亚迪新款EYT 2.0电动庭院拖拉机进入欧洲

比亚迪在 2024 年 IAA 展会上向欧洲推出了比亚迪 EYT 2.0 电动庭院牵引车。该车专为欧洲使用而设计，具有许多增强的功能和外观更新，旨在彻底改变港口、码头和一般配送等环境向环保电动解决方案过渡时的运营效率。比亚迪 EYT 2.0 采用新的设计理念使其外观更具现代感，保留了独特的偏置驾驶室，可提供出色的舒适性和可视性。

比亚迪 EYT 2.0 的 GCW（总重）高达 75 吨，是一款坚固、灵活且机动性极强的电动堆场拖拉机。其强大的功能可轻松处理大型集装箱和拖车。配备超安全的比亚迪刀片电池，可提供长达 16 小时的工作时间，并在班次之间快速高效充电，以实现最佳生产力。

2024 年 IAA 交通运输展上展出的 7.5T 纯电动比亚迪 ETM6 专为欧洲市场设计，机动性极佳，是零排放城市配送以及许多其他应用的完美搭档。比亚迪 ETM6 采用了比亚迪全新的电动卡车设计理念，外观时尚流畅，驾驶室高科技、高品质，为驾驶员带来舒适感。底盘也可根据不同应用进行灵活配置。

比亚迪 ETM6 的技术在欧洲市场运行了三年多，可靠性有目共睹。它得益于专为电动卡车开发的革命性比亚迪 ePlatform，可提高安全性、能源效率和性能。比亚迪 ETM6 在满载情况下的续航里程可达 200 公里，只需一小时即可轻松实现直流 (120 千瓦) 充电 (20% 至 100%)。

比亚迪ETH8采用多功能多用途平台

在 2024 年 IAA 交通展上展出的还有比亚迪 ETH8，这是一款 19T 电动卡车，非常适合物流和卫生服务，具有多功能平台的多功能性，可用于不同的操作，并有两种轴距选择。这款运行安静的纯电动卡车具有出色的操控性和机动性，实际续航里程为 250 公里。它还提供丰富的车载设备，以及符合人体工程学设计的宽敞驾驶室，为驾驶员提供舒适感。

与比亚迪 ETM6 一样，这款卡车采用了比亚迪独家开发的 eTruck 平台，融合了突破性技术。其中包括一个创新的五合一控制器，可实现最佳性能和效率，并易于维护。它拥有 255 kWh 的大容量电池，可在 2 小时内方便地从 20% 充电至 100%。这款卡车专为欧洲设计，是需要纯电动环保解决方案来实现可持续发展目标的商业车队的多功能补充。