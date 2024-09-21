极氪旗下全新中型 SUV ——极氪 7X 正式上市，共推出 3 款配置车型，售价区间为 22.99-26.99 万元。新车基于 SEA 浩瀚架构打造，全系标配 800V 高压平台。重新塑造纯电豪华，极氪7X采用“Hidden Energy”设计语言，通过简洁而富有雕塑感的线条，巧妙地将尖端技术隐于无形。例如ZEEKR Stargate一体式智慧灯幕，作为前脸的点睛之笔，它将全球最长的93英寸巨幕灯带天衣无缝融入汽车外观设计当中，塑造了全新的交互方式；还有极氪7X的各类传感器和高科技元件，也是巧妙隐藏于车身各处，从而让车身更加优雅、精致。

基于中国道路真实交通事故数据，极氪7X打造了「穹甲车身」安全结构设计，采用行业最先进的一体成型热气胀工艺，将2000兆帕超高强度热成型钢，从A柱一直延伸到后排头部，每一根的长度足足2.35米，中间没有任何铆接和焊点，是迄今为止乘用车最长的一体成型热气胀钢柱。不仅如此，还在B柱和前后车门内部，采用了同样的2000兆帕的加强板。整车应用2000兆帕超高强度热成型钢，总长度超过12米，占上车身总重量超过10%，全系标配。在「穹甲车身」基础上，极氪7X打造出8横9纵10宫格的防撞结构，加上一体式压铸的后端铝车身，形成更强大的720度安全盔甲，保护整车乘员和电池包。

在极氪，安全没有小概率事件。针对小概率极端天气所带来的车辆险情，极氪式安全再升级，带来全球首个「一键破窗」功能，并在极氪7X全系标配。有了这样的安全黑科技，在紧急情况下，通过触发主驾门板下方储物槽顶部的装置，可真正实现毫秒级破窗逃生，即使在水中断电时也可通过全机械触发方式快速逃生。

打造没有焦虑的纯电SUV，极氪7X的安全感来自“三个800”的全生态解决方案。极氪7X搭载第二代金砖电池，续航里程超600公里，最大充电倍率5.5C，仅需10.5分钟电量可从10%充到80%，20分钟就可以满电出发；搭载100度超快充麒麟电池的版本，续航里程最高780公里，充电15分钟，最大可增加546公里。

根据续航实测，搭载100度麒麟电池的四驱版极氪7X，在高速+快速路占比超70%的工况下，实测续航达成率均超85%，续航能力可覆盖80%的城际长途需求。即便在跨省出行时，极氪7X也仅需在高速上充一次电，就能跑完一千公里。