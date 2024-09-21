一夜之间，科技圈似乎要变了天。

据多家外媒报道，有知情人士表示，高通已于近日同英特尔进行了沟通，探讨从中收购后者的可能。

知情人士指出，高通首席执行官Cristiano Amon亲自参与了这一谈判。同时，据透露，Amon一直在积极研究各种关于收购英特尔的交易方案。

目前，消息人士称，本次收购谈判尚处于早期阶段，且高通尚未对英特尔提出正式报价。

作为背景，媒体表示，本月早些时候，就有消息爆料称高通正在探索收购英特尔部分设计业务的可能性，并对其个人电脑设计部门尤为关注。不过，本次的收购显然发生了一些变化——根据消息人士透露，高通正着眼于英特尔的全部业务组合。

值得一提的是，尽管未透露收购金额，此次收购有望成为自2018年博通试图以1420亿美元收购高通以来，科技行业最大的收购尝试（该收购在当时被特朗普以国家安全风险为由否决）。相应的，当前，高通的市值为1880亿美元。英特尔的市值为931亿美元（包含债务则为1220亿美元）。

但这一收购并不被业界所看好。

媒体认为，高通当前“仅”持有130亿美元现金，而这难以覆盖英特尔当前的市值。另一方面，从反垄断的层面上来看，作为业界的两大巨头，二者的合并也必将在监管层面上面临诸多审批——以此前科技领域规模最大的收购案“微软斥资近690亿美元收购动视暴雪”为例，该交易自正式宣布后历时近一年半才得以达成，并且其中遇到了来自美国、英国、欧盟的众多审查。而在英伟达意向收购Arm的收购交易中，在监管层面等因素的反对下，这一收购最终告吹。

此次交易也正值英特尔自身的“变天”之际。今年8月，在公布了二季度财报后，这家市值一度达到2900亿美元、曾经位居全球市值最高的芯片公司正在面临一段至暗时刻。

根据财报，英特尔当季度营收低于预期，净亏损达到16亿美元。随后，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）宣布，将进行一项“重大成本削减措施”——计划在25年实现100亿美元的成本节约。其具体举措包括减少近1.5万个工作岗位（约占员工总数的15%），并且大部分规划将于今年年底前完成。

而随着财报的公布，英特尔也表示，将从今年四季度起暂停派息。作为参照，有媒体指出，这是英特尔自1992年派息至今32年以来的首次暂停派息。

此外，近期，英特尔也宣布了包括进一步分离芯片制造和设计业务、暂停德国和波兰工厂项目、暂停马来西亚的制造项目的举措···这些也都被外界看作英特尔日渐式微的体现。

当然，造成这家巨头当前所处困境的因素也是显而易见的。如媒体指出，作为曾经的芯片制造领军企业，英特尔并未能保持住这一优势，而是被台积电等企业反超甚至遥遥领先。而把目光转移到芯片设计领域，面对当下如火如荼的生成式人工智能热潮，在英伟达乃至AMD面前，英特尔也鲜有提供出能够一战的芯片产品。

高通自身的不断崛起则或许是促成当前现状的另一大原因所在。多年以来，高通在移动端芯片领域长期拥有较大市场规模——以23年为例，高通在全球智能手机芯片组出货量中占据了近20%的份额，并以44%的份额在高端5G芯片组市场占据主导地位。再加上高通在同样快速扩张的汽车领域的不懈努力以及针对桌面市场的积极尝试，这家巨头所具备的“护城河”也正在变得愈发深刻。

回到本次传言，目前，两家企业均未对此消息置评。