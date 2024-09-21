北美宝马公司和Redwood Materials宣布建立合作伙伴关系，回收美国所有电动、插电式混合动力和轻度混合动力宝马、MINI、劳斯莱斯和宝马摩托车的锂离子电池。此次合作体现了对可持续发展的共同承诺，也是在美国建立锂离子电池闭环循环价值链的下一步。

Redwood Materials 将直接与宝马集团遍布全美近 700 个地点的庞大网络合作，包括经销店、配送中心和其他设施，以回收报废的锂离子电池并确保镍、钴、锂和铜等关键矿物得到回收和提炼。最终，95% – 98% 的关键矿物将返回电池供应链，以制造日益可持续的电动汽车。

电池内部的材料几乎可以无限回收，在车辆使用寿命期间不会消耗或损失。此外，Redwood 的工艺对环境的影响比传统采矿或其他回收技术要小得多，可减少 80% 的能源、70% 的二氧化碳排放量和 80% 的水。

宝马北美可持续发展主管 Denise Melville 表示：“宝马正与 Redwood Materials 合作，为在美国建立完全循环的电池供应链奠定基础。我们之前就说过，宝马的未来是电动、数字化和循环的，这项协议让我们距离实现这一目标又近了一步。”

Redwood Materials 目前在内华达州里诺市设有一个园区，负责电池部件的回收、精炼和制造。Redwood Materials 的第二座园区正在南卡罗来纳州查尔斯顿市建设中，该园区距离宝马集团斯巴达堡工厂和伍德拉夫工厂不远，2020 年前，宝马将在此组装至少六款全电动车型以及这些车型的高压电池组。该公司的电池单元制造合作伙伴 AESC 也在南卡罗来纳州佛罗伦萨附近。

宝马集团是首批在南卡罗来纳州建立工厂的汽车制造商之一，1992 年在斯帕坦堡破土动工。在过去 30 年中，该工厂已多次扩建，目前占地 800 万平方英尺。斯帕坦堡工厂年产能高达 45 万辆，是目前世界上最大的宝马单一工厂。

Redwood Materials首席商务官 Cal Lankton 表示：“电动汽车的转型为我们重新思考如何管理为清洁能源未来提供动力的电池提供了巨大的机会。” “我们与北美宝马的合作确保了负责任的报废电池管理，这将改善锂离子电池的环境足迹，有助于降低成本，进而增加电动汽车的普及和采用。”