Horizo​​n 2020 SOLiDIFY 联盟成功开发出一种高性能锂金属固态电池，其能量密度比目前的锂离子电池高 20%。这款创新的原型电池在比利时 EnergyVille 的一家最先进的工厂生产，采用独特的“液体到固体”加工电解质，由 imec、Empa 和 SOLVIONIC 联合开发。

该原型电池的能量密度高达 1070 Wh/L，远超目前锂离子电池的 800 Wh/L。其制造工艺既经济高效，又能适应现有的锂离子电池生产线，为电动汽车商业化的固态锂金属电池铺平了道路。

为应对气候变化，人们对电动汽车的需求日益增长，迫切需要能够提供更大续航里程和更快充电时间的高性能电池。然而，这些电池的成本仍然是一个重大挑战，目前电池几乎占电动汽车价格的一半。固态电池具有更高的能量密度和更低的火灾风险的潜力，是一种有希望的解决方案。

SOLiDIFY 联盟的成就在于，他们创造了一款原型电池，该电池将高能量密度阴极与薄锂金属阳极和薄固体电解质隔膜结合在一起。电解质采用独特的“液-固”固化工艺，可以制造出紧凑的电池组，降低可燃性并提高安全性。

SOLiDIFY 电池的主要特点包括：

– 高能量密度：1070 Wh/L

– 经济高效的制造：可适应现有的锂离子生产线

– 提高安全性：由于热稳定的电解质，可燃性降低

– 环境可持续性：贫钴阴极减少对环境的影响

SOLiDIFY H2020项目包括开发一种可制造的固态锂金属电池技术，该技术基于一种独特的液-固加工固体电解质，该电解质浸渍到电极中，为电池性能和高端制造提供了多种优势，并且与电池成本直接相关。 SOLiDIFY 联盟由研究中心 imec/EnergyVille（比利时）、Fraunhofer（德国）、Centro Ricerche Fiat SCPA（意大利）和 Empa（瑞士）、哈瑟尔特大学/EnergyVille（比利时）和代尔夫特理工大学（荷兰）组成；以及行业合作伙伴 VDL Groep（荷兰）、Umicore（比利时）、Solith（意大利）、SOLVIONIC（法国）、Sidrabe（拉脱维亚）、Leclanché（瑞士）、Gemmate Technologies（意大利）和 Powall（荷兰）。该项目获得了欧盟“地平线 2020”研究与创新计划的资助，并由 imec 负责协调。