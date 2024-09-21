腾势汽车旗下“D级智能豪华旗舰GT”腾势Z9GT正式上市，推出易三方插混和易三方纯电共7个版本车型，包含2款首发版车型，官方指导价33.48万元-41.48万元。作为全球首款搭载易三方整车智能控制技术平台的车型，腾势Z9GT以科技重塑豪华GT，兼顾极致性能与奢享豪华，为用户带来革命性的新豪华出行体验。

即刻下定腾势Z9GT，可享2000元抵5000元定金膨胀权益、至高10000元置换补贴权益、选装权益、金融权益，以及三年臻享贵宾服务、六大尊享智联、七大用车保障等，让用户买车更放心、换车更开心、用车更舒心。

易三方黑科技，重塑豪华GT

腾势Z9GT全球首搭易三方，由三电机独立驱动技术、后轮双电机独立转向技术、VMC整车运动控制技术、全系CTB电池车身一体化技术四大核心技术组成，赋能极致体验。基于易三方技术平台，腾势Z9GT拥有极致转向、圆规掉头、易三方泊车、低附路面增稳系统、智能蟹行等五大标志性功能，以极致的驾乘体验，带来颠覆传统豪华出行体验。

超人类智驾，重塑豪华GT

在智能驾驶层面，腾势要做智驾行业的引领者，不仅自研车载计算平台，成立了感知实验室，而且组建了端到端大模型团队、AI超算中心，无论团队规模、研发能力，都投入巨大。腾势Z9GT将首搭BAS 3.0+超人类驾驶辅助，成为全球首款“整车智电融合端到端”车型。不仅可实现无图高快领航、无图城市领航、自动泊车、代客泊车等全场景驾驶辅助，更真正打通高速到城市“最后100米”，进出收费站智驾不降级，以老司机的驾驶体验征服老司机，让智驾更舒适！

AI智舱，重塑豪华GT

汽车智能座舱的未来是“AI定义座舱”的新时代。腾势Z9GT首搭BYD9000定制芯片，芯片采用先进的4nm制程和Armv9架构，安兔兔跑分高达114.9万，可谓目前市场当之无愧的最强芯片！同时，全球首搭10屏互联，任意屏幕可单独联动、多屏共享，并拥有全球唯一的3200万像素中控摄像头。强大硬件与强大芯片的组合，大大提升了腾势Z9GT智能座舱的上限，为用户带来定制、生态、AI、娱乐四维一体的智舱新体验，更推动汽车行业智能座舱技术和产品体验革新。

在座舱生态上，腾势Z9GT配备手车互联，并通过自研停车服务平台、车道级导航，全方位提升出行体验，例如离开停车场，付款码将同时出现于手机、车机上，非常便捷实用。此外，腾势Z9GT还结合AI技术，让座舱不仅仅是一个简单的聊天伙伴，更是一个全能的智慧家庭助手，智慧问答、出行攻略、AI画坊等功能一应俱全。为了让出行更具趣味性，腾势Z9GT基于高性能芯片，即便是最近很火的3A大作《黑神话：悟空》，也可以投屏在Z9GT上零延迟畅玩。值得一提的是，腾势Z9GT配备3200万像素升降式中控摄像头，如果您是视频博主、潮流达人，可以随时随地自拍、直播、录制视频，在旅途中记录生活、分享快乐。

以最大的安全，重塑豪华GT