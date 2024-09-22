奥迪 A6 Sportback e-tron的 Cd 值极低，仅为 0.21， 是有史以来空气动力学性能最出色的奥迪车型，在空气动力学性能方面领先于整个大众集团。

A6 Avant e-tron 还实现了 0.24 的出色 Cd 值，在同类车身中名列前茅。空气动力学开发人员 Andreas Lauterbach 和 Matteo Ghelfi 以及车轮设计师 Andreas Valencia Pollex 解释了他们如何通过对细节的细致关注实现创纪录的数值。

空气动力学在奥迪悠久的成功历史中一直扮演着关键角色。早在 1967 年，NSU Ro 80 就拥有符合空气动力学的楔形车身，其 Cd 值为 0.35，彻底改变了汽车设计。1982 年夏季推出的第三代奥迪 100 (C3) 的 Cd 值为 0.30，在当时可谓是出类拔萃。紧随其后的第三代奥迪 80 (B3) 延续了这一成功故事，其阻力值为 0.29。现在，奥迪 A6 e-tron12 正在书写新的篇章，再次证明奥迪始终将外形和功能完美结合。

要让 A6 Sportback e-tron 和 Avant e-tron 实现这些最高 Cd 值，需要对细节给予相当大的关注。单单是单框下方的弹簧刀式冷空气进气口就有助于空气以较少的损耗流过该区域，实现了 0.012 的 Cd 优势，相当于约 12 公里。