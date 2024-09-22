现代汽车公司与斯柯达集团签署谅解备忘录（MOU），开始合作建立氢动力生态系统。

签约仪式在布拉格举行的韩国-捷克共和国商业峰会上举行，现代汽车公司执行副总裁兼全球商用车和氢能业务负责人 Ken Ramírez 和斯柯达集团首席执行官 Petr Novotný 出席了此次签约仪式。

该谅解备忘录涵盖了对氢燃料电池系统和技术的采用的研究、对移动项目和产品的节能解决方案的采用的研究，以及探索移动性以外的氢生态系统和价值链机会。

双方一致认为，氢能将成为可持续发展社会的重要支柱，而这首先要从出行开始。作为谅解备忘录的一部分，双方将探讨现代汽车分享其燃料电池系统和技术的可能性，为斯柯达集团在捷克共和国等全球市场开展业务的环保出行加速发展做出贡献。

现代汽车公司和斯柯达集团还将对燃料电池系统应用进行可行性研究，以实现除移动出行之外的多种用途。现代汽车利用其在移动出行和能源领域运营各种氢能应用的全球专业知识和见解，准备在协助能源转型方面发挥关键作用。

现代汽车集团致力于在其氢价值链业务品牌 HTWO 下建设氢能社会，该品牌涵盖该集团的业务和附属公司，支持整个氢价值链的每个阶段。

捷克现代汽车制造厂 (HMMC) 位于诺索维采，成立于 2008 年，年生产能力为 35 万辆汽车。该制造厂被认为是欧洲最现代化的汽车制造商之一，也是捷克共和国最大的外国投资。