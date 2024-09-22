科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.09.16-2024.09.22）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

随着本周的几位新老车企陆续宣布了在东南亚的进一步的落地动作，对这片新兴市场来说，尽管电动汽车的普及率仍相对较低，这里所能提供的选择却也在快速提升。那么这里，问题也就不言而喻：面对当下面向东南亚的电动汽车出海热潮，谁会是这里最受欢迎的品牌？

当然，答案也显而易见。在销量层面，根据媒体援引Counterpoint数据指出，今年一季度期间，比亚迪以47%的市场份额成为了该地区最为畅销的电动汽车品牌。同时，数据表示，在东南亚，70%以上的电动汽车销量是由中国品牌所提供。

在原因层面，媒体表示，除了相对具有竞争力的价格——以比亚迪在泰国最为畅销的车型Atto 3为例（该车型在国内的对应款为元 Plus，官网售价为11.98万元起），据悉，该车型在泰国的起售价为89.99万泰铢（约合19.27万元），远低于丰田/日产等当地竞品（以丰田bZ4X为例，该车款可查到的起售价为183.6万泰铢），其在该地区快速建设的分销合作网络也是促使自身车型进一步为更多消费者接触乃至选择的一种必要因素。

体现在具体方面，再以比亚迪以及其泰国市场表现为例（毕竟泰国为东南亚电动汽车的销量担当市场），据一份来自今年1月份的数据统计，比亚迪在泰国的唯一代理商Rever已拥有近100家经销商。而Rever也在当时表示，希望在明年将这一数字提升至300家（在今年底时提升到200家）。

展望未来，也正如前文所提，随着东南亚电动汽车市场迎来越来越多选手的入局，当地对电动汽车的接受和认可程度也有望随之提升到一个新的高度。而从这一点出发，不难预见，就像我们在国内所见证的一样，另一场风暴也将于此呼之欲出。届时，关于谁会是这里的赢家，这个问题的答案也将为我们带来更多期待。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

阿维塔 11 右舵版在泰国发布：11 月交付，计划 2025 年进军全球 50 个国家：阿维塔近期在曼谷举办了品牌发布会，正式推出了阿维塔 11 右舵版，并宣布将于 11 月启动交付。阿维塔 11 右舵版标准续航版 2099000 泰铢（约 44.7 万元人民币），长续航版本 2299000 泰铢（约 48.9 万元人民币）。作为参考，2024 款阿维塔 11 国内售价 30.08 万元起。除此之外，阿维塔还发布了未来出海规划，计划 2025 年拓展至包括欧洲在内的五大洲，覆盖全球 50 个国家，建立超过 100 家海外官方授权店；泰国就是阿维塔出海桥头堡，未来将以此辐射东南亚更多地区以及全球右舵市场。

广汽埃安进军菲律宾市场，首家旗舰展厅开业：据媒体报道，广汽埃安已于近日宣布进军菲律宾市场，其位于菲律宾首都马尼拉核心商务区马卡蒂市的首家旗舰展厅也已正式开业。据介绍，马卡蒂展厅占地 1420 平方米，官方称之为“一站式的购车与售后体验”。

马来西亚与柬埔寨启动跨境二维码支付联动计划：动点出海获悉，马来西亚国家银行 (BNM) 和柬埔寨国家银行 (NBC) 已于本周四启动了两国之间的跨境二维码支付联动。此后，两国消费者和商家将能够展开即时跨境二维码的支付和接收。

霸王茶姬马来西亚门店数量突破130家：9月20日，霸王茶姬马来西亚首批全新旗舰空间正式开业。2019年入驻马来西亚至今，霸王茶姬在当地组建了专业团队，深耕本地市场，目前门店总数已突破130家。

消息称TNG Digital计划未来几年内在当地展开IPO：动点出海获悉，据路透社近期援引两位知情人士消息表示，马来西亚最大的金融科技公司TNG Digital正在考虑在未来两到三年内在本地进行IPO，并有望为之募集超3亿美元资金。消息人士称，在IPO前，TNG Digital有望获得超10亿美元估值（亦即独角兽估值）。不过，路透社也指出，目前，尚不清楚TNG Digital的具体估值。

调查：近9成马来西亚供应商有意与中国同行在EV零部件方面合作：马来西亚本土汽车品牌宝腾（Proton）日前表示，根据调查，87%的马来西亚供应商有意与中国供应商在电动汽车 (EV) 零部件方面进行合作。

调查表示，在这些合作意向中，分销、技术转让合作、合资伙伴、技能开发合作和联合业务投资成为了其中的主要意向方向。

VinFast在菲律宾推出VF 3：据悉，本周，越南新能源车企VinFast已在菲律宾正式开放了其迷你电动SUV车型VF 3的预定。据介绍，这是VinFast首次在国际市场推出其迷你电动SUV。同时，VinFast表示，9月19日至30日，预订VF 3的早期客户将享受多项激励和特权。

投融资

气候科技公司CarbonEthics获得210万美元融资：CarbonEthics成立于2019年，成立之初致力于蓝碳生态系统（从海洋和沿海生态系统捕获的二氧化碳）方面的解决方案开发。而后，公司将其范围扩大到泥炭地和绿色生态系统。

具体而言，据介绍，目前，CarbonEthics主要会向企业客户提供解决方案——包括以生态系统和生物多样性保护为重点的碳项目，以及通过植树造林来恢复生态系统，帮助其实现气候目标。此外，CarbonEthics也对外提供碳咨询服务，从而为客户提供ESG方面的咨询以在遵守法规的情况下达成碳减排目标。