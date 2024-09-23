第二代宋Pro DM-i焕新上市，新车共推出4款车型，官方指导价11.28万元-14.28万元。新车搭载比亚迪第五代DM技术，百公里亏电油耗低至3.79L，创A级SUV新低，满油满电综合续航超1400km，以“大美智省值”的超强产品力引领A级SUV新趋势，成为主流务实家庭、年轻单身用户的购车首选。

美：新国潮龙颜美学 宋韵风雅座舱

第二代宋Pro DM-i采用“新国潮龙颜美学”家族化设计语言，美学进阶，电感十足，再度引领新能源设计潮流。

全新龙魂觉醒前脸，通过弱化格栅，强化前脸的整体性，更年轻、更动感。龙眸璀璨大灯，修长犀利，伴随动态迎宾效果，光影流转。侧身动感的游龙腰线，从“龙须”延伸至尾部，与贯穿式点阵尾灯相呼应，龙腾之姿，蓄势待发。

宋韵风雅座舱，空间布局上遵循对称均衡，细节处展现中式风雅。全新琥珀棕内饰配色，灵感取自宋代茶艺，色泽温润细腻。多功能方向盘采用中国结元素，艺术感与实用性并存。

8.8英寸嵌入式全液晶仪表，让驾驶信息一目了然。31色环抱式情景氛围灯搭配副驾几何美学氛围灯，呼吸联动间，温馨舒适之感油然而生。BYD-Heart水晶挡把，科技感十足。

第二代宋Pro DM-i提供玄武黑、远山青、雪域白、时光灰四款配色，灵感源于丰富多彩的宋朝文化，让新车成为都市中一道独特的风景线。

大：大五座舒享空间 品质出行新体验

第二代宋Pro DM-i的长、宽、高分别是4,735毫米、1,860毫米、1,710毫米，轴距2,712毫米，在同级车型中处于领先水平，乘员腿部、肩部、头部空间充足。

针对日常通勤、周末郊游、假日远行等多元化出行场景，第二代宋Pro DM-i为用户准备了灵活多变的扩展空间：后排座椅支持4:6分割放倒，全部放倒与后备厢齐平，后备厢容积高达407L，座椅放倒后可扩展至1430L。全车遍布30处储物空间，手机、水杯等都能有序放置。

作为国民SUV，第二代宋Pro DM-i不仅空间“大有乾坤”，品质也“大有讲究”。整车密封系统进行了优化，前风挡及前车窗均采用双层夹胶隔音玻璃，隔音降噪效果更好。在静谧的座舱内，8扬声器高保真音响表现力更佳，为用户带来音乐厅级沉浸式听觉体验。

新车主、副驾座椅分别实现八向、四向电动调节，从座椅造型到填充物都经过了20多轮优化。前排座椅有三档通风加热功能，寒冬酷暑出行依然舒适。带遮阳帘的1.2平方米感触式广角全景天窗，带来开阔视野。

除了越级大五座空间，还有高品质用车体验。50W风冷式手机无线快充，自带风扇模块无惧高温，大幅提升充电效率。VTOL移动电站最大放电容量为3.3kW，可同时为电烤架、投影仪、照明灯供电，让郊外露营更加精彩。提供18kW直流快充接口，从30%-80%仅需34分钟。车载ETC隐藏式布局美观便捷；手机NFC车钥匙支持苹果和安卓，适配六百余款设备，实现“手机在手，说走就走”。

智：智能驾驶护航安全 智能座舱解放身心

第二代宋Pro DM-i基于新能源车专属的高强度车身架构打造，高强度钢的占比达73%，全系标配6个安全气囊，及数显式胎压监测、舒适制动、自动驻车、陡坡缓降、坡道起步等十余项主动安全功能，让每一次家庭出行都成为安心之旅。

同时，第二代宋Pro DM-i搭载DiPilot智能驾驶辅助系统，具备L2级智能驾驶辅助能力，实现智能领航、智能限速控制、自动紧急制动、开门预警等，让很多常见安全事故消弭于无形，安全更进一步。

新车搭载DiLink 智能座舱，15.6英寸自适应旋转悬浮Pad随需而变，横屏追剧，竖屏刷抖音。全场景智能语音，一次唤醒多次交流。3D全景透明影像，融合车外多维视角呈现3D视界，车身与障碍一目了然，车底路况尽在掌握。仪表导航联动，提升安全性。新车还支持智能上下电，更加便捷。

省：第五代DM技术加持 跑得更远 开得更省

第二代宋Pro DM-i搭载比亚迪最新的第五代DM技术，EHS电混系统综合工况效率达到92%，电机爆发力更高。全球首次实现动力域内三脑合一，行业首个插混动力域控七合一。平台发动机最高热效率更达到世界量产之最——46.06%，让每一滴油都实现能效最大化。

得益于这些技术突破，第二代宋Pro DM-i满油满电综合续航里程达到1,400公里，相当于一箱油从北京开到上海。平时市区通勤，纯电模式就够用，节假日带着全家出游，一箱油直达诗和远方。同时，新车NEDC百公里亏电油耗低至3.79L，是比亚迪油耗最低的SUV，也是A级SUV最低。以一年行驶两万公里、92号汽油每升7.36元计算，比起百公里油耗约6L的燃油SUV，一年能省下约3200元。如果用自有充电桩，在波谷电价时段充电，5元左右就能行驶100公里，轻松满足一周的纯电通勤。

值：16项核心标配 为用户带来高价值体验

除了大、美、智、省，第二代宋Pro DM-i还有一项“超值”优势，入门即满配，拥有插混专用1.5L高效发动机、EHS电混系统、插混专用功率型刀片电池、插混首创七合一动力域控、12V磷酸铁锂启动电池、智能动力制动系统、3D全景透明影像、直接式胎压监测系统、前排双气囊+侧气囊+贯穿式气帘、自适应旋转悬浮Pad、DiLink智能网联系统、比亚迪智能云服务、手机NFC车钥匙、车载ETC、VTOL移动电站功能、智能上下电功能等16项核心标配，为用户带来高价值体验。

自上市以来，宋Pro DM-i以越级产品力，屡次斩获A级SUV冠军。此次第二代宋Pro DM-i全面升级，以“买得起、用着爽、品质高”的颠覆式体验，重新锚定A级SUV市场价值标杆，引领A级SUV新趋势！