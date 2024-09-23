搭载比亚迪第五代DM技术的海狮05DM-i及第二代宋Pro DM-i正式上市。比亚迪海洋网总经理张卓、王朝网总经理路天与德云社演员阎鹤祥、孟鹤堂同台互动，讲述国民SUV的四门功课。两款新车各推出4个版本，官方指导价11.28-14.28万元，超16项全系标配，入门即高配，刷新国民SUV体验，充分展现了比亚迪持续以科技创新推动技术普惠，引领新能源汽车行业变革的决心。

再创工业奇迹，引领A级SUV新趋势

此次发布的海狮05DM-i与第二代宋Pro DM-i，是比亚迪针对中国消费者实际使用需求量身定制的国民SUV。在“大、美、智、省”四门必修课上，两款国民SUV更是做到门门优秀。

海狮05DM-i作为海洋网的全新SUV，在外观设计上延续“海洋美学”理念，整车轮廓饱满，融入海洋元素。在内饰设计上，环绕式海洋律动座舱结合丰富的海洋元素并搭配深色内饰，营造出大气沉稳的氛围，满足用户多元化的用车需要。

A级SUV销冠宋Pro DM-i此次也迎来焕新进化。第二代宋Pro DM-i外观彰显新国潮龙颜美学，前脸设计简洁有力。内饰设计结合中式庭院理念和3D切割工艺，在现代工艺中注入中式文化底蕴，营造宋韵风雅座舱，品质感十足。

双车越级大五座，内部空间大有乾坤。全车配备近30处实用储物空间，提供全家满意的舒享乘坐空间。出行不仅要舒适，更要安全，两款车型基于新能源车专属的高强度车身架构打造，全系标配6个安全气囊，安全守护全面升级。

智享配置升级，两款新车均搭载DiLink智能座舱、DiPilot智能驾驶辅助系统，守护用户出行安全。全场景数字钥匙和原厂ETC全系标配，引领智慧出行新时代。

作为比亚迪旗下首批搭载第五代DM技术的两款A级SUV，海狮05DM-i与第二代宋Pro DM-i能耗全面优化，实现了高达46.06%的发动机热效率、3.79L的超低百公里亏电油耗以及1400km的满油满电综合续航。经媒体实测，两款车型亏电油耗比摩托车还低，再次刷新A级插混SUV亏电油耗纪录，真正做到让用户“跑得更远，开得更省”。

技术革新品牌向上，筑牢SUV品质护城河

技术创新始终是比亚迪的DNA。从刀片电池、DM技术，到云辇、易四方等，比亚迪正是凭借这些全球首创的颠覆性技术，打造出了众多标杆产品，给用户带来了超越想象的惊喜体验，也获得了市场的认可。今年上半年，比亚迪累计销售新能源汽车161.3万辆，成为中国市场的不加定语的销量冠军，凭借不断的技术创新和硬核产品力，比亚迪持续引领中国品牌向上。

技术创新驱动高质量发展，比亚迪始终坚持以技术筑牢品质护城河，相信好的品质会发声。近年来，比亚迪累计投入超100亿，建立100多个专业的检测实验室，具有严寒、高温暴晒、防尘、整车淋雨、盐雾腐蚀、NVH等4000多项检测能力。全面测试、反复验证，共同铸造了比亚迪汽车的过硬品质。

引领变革，助力行业高质量发展

自2022年以来，比亚迪持续蝉联A级SUV销量冠军。海狮05DM-i与第二代宋Pro DM-i的推出，进一步丰富了比亚迪的产品矩阵，巩固比亚迪在A级SUV市场的领先地位，为用户带来更优的出行选择。

两款新车将重新定义A级SUV价值新标杆，进一步加速汽车市场油转电的进程。作为新能源汽车世界冠军，比亚迪将继续坚定地以前瞻战略和创新科技，引领新能源汽车行业高质量发展，助力全球迈向绿色可持续发展的未来。