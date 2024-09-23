彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新 Power On 时事通讯中表示，经过彻底重构、具备 Apple Intelligence 的 Siri 有望比预期更早推出。虽然可能不是完整的体验，但一些功能可能会提前推出。

古尔曼提供了有关 Apple Intelligence 功能发布时间表的一些额外细节，其中包括一个有趣的新细节：一些新的 Siri 功能可能会在 iOS 18.3 中推出，而不是之前预期的 iOS 18.4。

古尔曼称：“iOS 18.4 将是 iOS 18.1 之后的最大更新，其中将包括许多新的 Siri 功能（我听说其中一些功能正考虑在 iOS 18.3 中推出）。”这意味着我们可能会在明年 1 月就能够体验到经过重新设计后的 Siri，因为 iOS x.3 版本的发布通常在 1 月，而 iOS x.4 版本的发布通常在 3 月。

古尔曼还提供了有关其他 iOS 18 相关版本开发时间表和发布日期的细节：

iOS 18.1 预计本周内部完成，将于 10 月中旬发布。

iOS 18.2 预计 11 月初内部完成，将于 12 月发布。

iOS 18.3 预计年底前内部完成，将于 1 月发布。

iOS 18.4 预计 2 月初内部完成，将于 3 月发布。

iOS 18.1 将带来第一波 Apple Intelligence 功能，包括轻量级的 Siri 更新（新界面、更快的响应）、写作工具、照片清理和通知摘要。之后，iOS 18.2 预计将带来 Image Playground、Genmoji 以及 ChatGPT 集成。