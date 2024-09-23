瑞典混合动力飞机制造商 Heart Aerospace 推出了其首架全尺寸演示飞机，标志着其区域混合动力飞机 ES-30 研发过程中的一个重要里程碑。

该演示器几乎完全在 Heart 位于哥德堡的工厂内部制造，体现了该公司同时开发设计和生产流程的战略。Heart Aerospace 联合创始人兼首席执行官 Anders Forslund 表示：“我们的行业正接近 30 年的创新周期，而我们只有不到 25 年的时间来实现航空脱碳。我们需要开发新方法，以更快地将净零航空航天技术推向市场。我们能够在不到两年的时间内推出一架配备全新推进系统的 30 座飞机演示机（大部分由公司内部开发），这证明了我们团队的聪明才智和奉献精神。”

这架演示机名为 Heart Experimental 1（Heart X1），翼展长达 32 米，将作为 Heart 公司的 ES-30 飞机的严格测试和开发平台。

最初，HX-1 将用于地面测试，重点是充电操作、滑行和转弯程序。它计划于 2025 年第二季度进行全电动首飞。为了准备这次飞行，Heart 将在未来几个月内通过在飞机上和飞机外进行硬件测试来测试关键系统。

Heart X1 的研发部分资金由瑞典创新机构 Vinnova 提供，这凸显了政府和工业界之间的重要合作，这对于将新航空技术推向市场至关重要。

Heart Aerospace 首席技术官 Ben Stabler 表示：“开发创新的净零航空航天技术需要产品开发和制造方面的革命，就像我们在汽车和航天工业中所见证的一样。”

基于开发 Heart X1 的经验，Heart 目前专注于创建最先进的飞机制造流程，该流程依靠复合材料制造和产品生命周期管理的最新技术，构建具有高重复性、自动化和无损检测的数据驱动装配线。

Heart 开发 ES-30 的下一步是构建预生产原型 Heart X2，它将根据从 Heart X1 中吸取的经验教训进一步完善设计和生产方法。

Heart X2 计划于 2026 年进行混合动力飞行，并将展示该公司的独立混合动力推进系统。8 月，Heart Aerospace 被美国联邦航空管理局 (FAA) 的“航空燃料可持续转型” (FAST) 计划选中，获得 410 万美元的资助，用于开发混合动力推进管理系统。

随着试点制造工厂的建立，这一势头将继续下去，以加速原型设计，从而制造出完全符合要求的飞机，Heart 的目标是在 2020 年前获得 ES-30 的型号认证。

ES-30 是一款区域性混合动力飞机，标准座位数为 30 名乘客，有望在短途航线上提供无与伦比的可持续性和效率。电动零排放续航里程为 200 公里，混合动力续航里程为 400 公里。