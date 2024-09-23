无线充电在消费电子产品领域已风靡一时，但在电动汽车领域尚未得到广泛采用。然而，现代汽车提交的一项新专利可能会改变这一现状，让无线充电道路的概念更接近现实。



目前已经有几小段道路采用了无线充电技术，但数量很少。例如，底特律第 14 街的一段就配备了无线充电，法国、挪威和瑞典等其他国家也在进行类似的试验。

不过，现代汽车最近的专利提出了一种更实用的解决方案，通过解决路面不平这一许多道路上常见的问题，可以使无线充电道路更加可行。他们的方法可以确保无线充电系统即使在路况不完美的情况下也能顺利运行。

道路经常遭受损坏，需要不断维护才能保持安全。确保配备充电技术的道路畅通无阻更为重要，因为任何颠簸或坑洼都可能中断从道路到汽车的电流。

CarBuzz在一份美国专利申请中披露，现代汽车的解决方案是在车辆下方使用一个充电接收器，该接收器位于高度可调的感应电力传输耦合器上，无论地形如何，该耦合器都可以自动升高和降低，以使其完美地位于路面上方。

不仅如此。现代认为，它可以使用类似于梅赛德斯-奔驰首创的 Magic Body Control 悬架的系统，该系统使用前置摄像头读取路面并相应地调整汽车悬架。这对无线充电非常有益，因为它可以让车辆检测到任何路面缺陷并调整充电接收器以保持最佳位置，即使在崎岖不平的道路上也是如此。

现代汽车的设计将依靠车联网 (V2X) 技术来收集实时数据，使导航系统能够推荐最顺畅、最高效的无线充电路线。这种智能系统将确保在行驶过程中持续充电，让电动汽车车主的驾驶更加顺畅和便捷。