马来亚投资银行（Maybank Investment Bank）日前表示，未来几年内，东盟数据中心需求预计将以20%的复合年增长率增长。到2028年，其潜在数据中心可用市场总量（TAM）有望达到每年110亿美元。

该机构在一份报告中指出，东南亚数据中心市场所呈现出的高期望值主要会源于以下几个因素：

与美国、中国、韩国和日本等较为发达的市场相比，东盟在数据中心供应方面的渗透率不足55%至70%（尚存在着开拓空间）；

其次，人工智能的兴起为数据中心需求增长提供了另一个驱动力，这也有助于东盟企业融入全球供应链；

第三，地缘政治、有利的上游供应和良好的单位经济效益也将是东盟成为全球数据中心枢纽的新的推力。

此外，尽管东南亚当前正面临着大规模的数据中心建设承诺，马来亚投资银行强调，就该设施而言，过度建设/供应过剩的风险被外界相对高估了——因为其实际资本承诺仅为理论上新产能公告的40％左右。并且该机构也补充道，除了数据中心自身的需求外，东盟也有潜力成为满足泛亚乃至全球数据中心需求的中心。

值得一提的是，在能源消耗方面——数据中心对于电力及水资源的消耗正在日益引起外界的广泛关注，报告表示，东盟电力储备量较高，且水资源压力水平与全球平均水平一致。报告进一步写到，在资本支出/运营支出的经济层面，东盟（不包括新加坡）的建设成本比全球平均水平低20％、电力成本低20％至30％。

另一方面，马来亚投资银行指出，包括减税、补助和加快开发项目审批在内，东盟各新兴市场的地方政府正在提供激励措施来吸引数据中心运营商，而这也将推动当地人工智能和数据中心行业的发展。

不过，该机构也表示，尽管东盟数据中心正在提高能源效率，但其在能源使用效率 (PUE) 方面仍然落后于全球标准，而该地区的绿色能源供应水平也仍待提升。

展望未来，马来亚投资银行在报告中称，到2028年，东盟数据中心容量预计将从目前的1.6GW翻一番至3.7GW——其中，这一增长将主要由东盟数据中心运营商、区域和全球数据中心运营商、以及云计算公司的自建数据中心所驱动。