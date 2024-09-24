据金融时报报道，2024 北京文化论坛文化产业投资人大会于 9 月 21 日在京举行。在大会主会场外的企业展区，游戏科学展示了《黑神话：悟空》相关游戏界面。

报道称，该公司商务经理黄一帆就下一步公司的发展规划接受采访中提到，《黑神话：悟空》有后续的资料片和 DLC 会推出，黄一帆表示：“大家也很期待说有些后续的故事，那这块我觉得大家是可以相信的，就是会有后续的资料片和 DLC 出来。”

当被问及是否有电影版计划时，黄一帆则保持了一丝神秘：“这个还不能说。”

此外，谈及游戏周边产品的开发，黄一帆称：“这个我觉得也在我们的考虑和设计中，但里面肯定是秉着要做就要做到尽量最好啊。”

在这之前，《黑神话：悟空》的首位投资人吴旦在接受采访时表示，对该游戏的未来充满信心，预计在其生命周期内销量可以达到 3000 万份。吴旦在采访中确认，《黑神话：悟空》的 DLC 正在紧锣密鼓地开发中，预计会为游戏增添许多惊喜内容。

有消息称新的 DLC 可能包含“再起”和“此去”两大篇章，其中将涵盖烛映玄英 (犀牛精)、霞耀金鹏 (狮驼岭)、愁断青波 (九头虫)、泪染朱唇 (女儿国) 等角色与故事，不过并未得到官方的证实。