据悉，越南北宁省政府代表已于近期同三星显示签署了一份屏幕和电子元件开发项目谅解备忘录。

报道称，三星显示将在越南投资 18 亿美元新建一座 OLED 工厂，并将此工厂规划在北宁省安防工业园区三星电子工厂附近。

此外，根据报道，三星计划在未来三年内加大对越南工厂的投资，将其打造为全球最大的显示模组生产基地。

作为背景，媒体指出，三星集团于 2008 年开始在越南北宁省投资，最初资本为 6.7 亿美元。经过十多年的发展，三星已成为越南最大的外商直接投资者，总投资额超过 224 亿美元，投资覆盖北宁、太原等当地省份和胡志明市。其中，近 50% 的投资集中在北宁。