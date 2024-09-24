壳牌商业道路运输公司在位于诺丁汉郡的壳牌马卡姆摩尔卡车站推出了壳牌充电服务，将公司针对重型车辆的公共充电服务引入英国，并为车队客户提供便捷的充电解决方案。

Shell Markham Moor 位于唐卡斯特以南约 25 英里处，谢菲尔德东南 25 英里处，毗邻 A1 高速公路。每天有超过 8,000 辆重型货车 (HGV) 通过这里，因此这里被视为连接英国各大城市和地区的重要交通要道。

随着专为重型货车设计的 400kW 充电点的增加，目的地枢纽对于这个不断发展的行业变得更加重要。

“商业道路运输的未来将主要以电动为主，”英国车队解决方案负责人 Euan Moir 表示。“电动化的未来在英国已经实现。在 Shell Markham Moor 为司机提供无缝充电体验是帮助运输公司在能源转型期间继续高效运营的又一步。”

壳牌马卡姆摩尔卡车站的充电站配备了用户友好的预订系统，使车队能够保证充电器的可用性，并可靠地计划和安排停车时间，减少驾驶员的停工时间，使物流和运输部门比以往更容易地采用电动汽车。

Shell Markham Moor 的主要特点：

预约充电： 车队管理人员可以通过预约充电系统提前预留充电位 壳牌卡： 驾驶员只需一张卡和一张发票，即可使用单一支付解决方案满足所有出行和加油需求。 便利设施： 该地点设有一间咖啡馆和多种全天候便利设施，因此驾驶员可以在为车辆充电的同时为自己充电。

晚上有守卫的卡车停车场

位于人行道旁的 Little Waitrose 便利店

洗手间

淋浴