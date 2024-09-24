大胆的全新丰田 C-HR 插电式混合动力车 220采用创新技术做出智能决策，从而提高实际驾驶效率并优化轻松体验，提供真正的电动日常驾驶，并且零尾气排放。

对于市区驾驶，新款丰田 C-HR 插电式混合动力车 220 采用了硬件和软件创新相结合的方式，实现了符合欧洲客户需求的电动汽车续航里程。当专门在城市或城市街道上使用时，它可实现 97 公里至 106 公里（WTLP EAER 城市）之间的等效全电动续航里程，具体取决于确切的车辆规格。

预测高效驾驶系统使用实时数据和先前行程的信息来自动优化 PHEV 系统功能，以提高效率。它包括地理围栏功能（丰田 C-HR 插电式混合动力车 220 的新功能），让您领先一步了解旅途中可能发生的情况。该系统通过云导航分析道路和交通状况，并将其与对用户常规路线和驾驶风格的持续学习相结合。

车辆会自动在混合动力和电动模式之间切换，以增强低排放区域的电动汽车续航里程。如果目的地需要穿越 BEV 强制区域，地理围栏系统可确保在完全以 EV 模式行驶时有足够的电量。如果目的地位于低排放区域内，系统会自动保留足够的电量以在 EV 模式下完成旅程。

另一个预测高效驾驶元素——预测减速支持——可减少再生能量的损失，有助于提高燃油经济性。利用之前旅程的信息，导航系统数据可识别常规减速位置，并自动增加发动机制动力以增强再生制动能量回收。

当车辆驶入高速公路或上坡路段时，需要额外的动力，系统会主动选择混合动力模式，为电池充电以满足预期的高需求，从而进一步提高实际燃油效率。随着行驶里程的增加，该系统的效率将越来越高，从而能够更高效地利用电力。

插电式混合动力车 220 的更高效率还得益于硬件创新。插入电源后，电池加热系统可缩短充电时间，从而提高车辆在寒冷天气下的电动汽车续航里程。在运行过程中，电池会在需要时冷却以优化性能和续航里程，而创新的热泵空调系统则通过使用外部空气中的热能来加热车厢，从而减少对电动汽车行驶里程的影响。

当长途旅行中电池耗尽时，丰田 C-HR 插电式混合动力车 220 会通过自动切换到混合动力模式来展现其真正的双重 DNA，让驾驶员能够享受丰田一流混合动力技术的安心和灵活性，在每次旅行中都能持续保持高效和安心。丰田 C-HR 插电式混合动力车 220 配备先进的 PHEV 系统，包括前轴上的 163 DIN HP（120 kW）电动机，能量存储在高输出 13.6 kWh 锂离子电池中，以及 152 DIN HP（112 kW）的 2.0 升发动机。