由于采用了“法国制造”的电池及其效率，官方的 WLTP 续航里程现已正式认证为 700 公里和 668 公里，使其成为同类 SUV 中的最佳选择。

与以往相比，E-3008 和 E-5008 将多功能性、电动性能和驾驶乐趣提升到了一个新的水平。

实际上，标致 E-3008 Electric 230 Long Range 的 700 公里续航里程使其仅需两站即可完成从巴黎到尼斯的旅程，而其所有竞争对手至少需三站。该车将在2024 年巴黎车展（10 月 14 日至 20 日，巴黎凡尔赛门展览中心）的标致展台上进行全球首发。

对于长续航版，标致推出了 230 马力/170 千瓦动力系统，配备高容量电池，在 WLTP 综合循环中续航里程可达 700 公里（E-3008）或 668 公里（E-5008）。这款新动力系统加入了 E-3008 和 E-5008 系列，同时还有 210 马力/157 千瓦动力系统，续航里程可达 527 公里（E-3008）或 502 公里（E-5008）。

随着这款新型长距离版本的推出，标致 E-3008 和 E-5008 210 和 230 长距离版将受益于新的电池预调节系统，从而优化长途旅行中的充电时间。

PEUGEOT E-3008 和 E-5008 Long-Range 在索肖制造，配备在杜夫兰 ACC 超级工厂生产的电池，体现了法国技术的卓越性。STLA Medium“BEV-by-design”平台的高效设计允许在车轮之间存储更多的能量，电池厚度增加了 15 毫米，同时保留了驾驶室和行李箱空间，这是 PEUGEOT E-3008 和 E-5008 210 以及混合动力和插电式混合动力系统所采用的。

标致 E-3008 电动 230 长续航版

新款E-3008以其快背式 SUV 设计和全景 i-Cockpit 带来的驾驶乐趣打破了传统，并通过提供同级最佳的电动续航里程树立了新标杆。

得益于其 230 马力/170 千瓦动力系统的效率以及其新的 96.9 千瓦时可用电池，E-3008 Electric 230 Long Range 无需充电即可行驶 700 公里（WLTP 联合循环）。

PEUGEOT E-3008 230 Long Range 还改进了模式 4 的充电时间，可在增压器上接受高达 160 kW 的功率，在 27 分钟内从 20% 充电至 80%，或者在 10 分钟内行驶 150 公里。

标致 E-5008 电动 230 长续航版

新款标致 E-5008 Electric 230 Long Range拥有同级最佳效率和全新 96.9 kWh 电池，是唯一一款 100% 电动 SUV，内部空间宽敞，最多可容纳 7 名乘客，电动续航里程高达 668 公里。这使其成为市场上独一无二的产品。

标致 E-5008 230 Long Range 在模式 4 充电时间方面也带来了同样的改进，可在增压器上接受高达 160 kW 的功率，27 分钟内从 20% 充电至 80%，或者在 10 分钟内行驶 150 公里。

与标致全系 100% 电动乘用车一样，新款 E-3008 和 E-5008 Electric 230 Long Range 受益于标致 Allure Care 计划，该计划涵盖整辆车（包括电动机、充电器、变速箱和关键电气和机械部件），保修期长达 8 年或 160,000 公里。标致 Allure Care 是对标致高压电池保修的补充，保修期为 8 年/160,000 公里，提供整车保修。