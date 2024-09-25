小鹏汽车在与知名节目《爸爸去哪儿》的衍生节目《爸爸再出发》合作的发布会上，隆重推出了备受期待的全新车型——小鹏X9 610长续航Max版。这款新车不仅延续了小鹏汽车在AI智能驾驶、后轮转向和灵活空间布局等方面的优势，还在智能驾驶技术上进行了全面升级。

自上市以来，小鹏X9凭借其卓越的性能和设计，迅速赢得了市场的认可。在短短8个月内，交付量已超过15,000台，成为中国高端纯电MPV市场的领军者，市场份额达到50%。其用户群体主要由大家庭组成，80%的用户有两个或更多孩子，且大多数用户之前拥有BBA品牌的车辆，显示出小鹏X9已成为家庭出行的首选。

在技术方面，小鹏X9全系车型配备了800V高压SiC碳化硅平台和800V XPower电驱系统，使得车辆在30%-80%的电量补充仅需16分钟，百公里电耗仅为16.2kWh。这一性能使得用户每周只需充电一次，显著降低了充电频率，满足了日常出行需求。

小鹏X9的智能驾驶界面也进行了全面升级，能够识别百米外的特种车辆，如警车和校车，并自动识别警灯状态，为驾驶者提供更安全的驾驶体验。研发团队在X9的设计中展现了卓越的创新能力，成功打造了全球独一无二的“五合一超集成后桥”，在有限空间内集成了全铝H臂、后轮转向、同轴电驱和双腔空悬等先进技术，提升了车辆性能并优化了空间利用。

全铝H臂设计减轻了车辆重量，增强了悬挂系统的刚性和响应速度，提供了更稳定的驾驶体验。后轮转向技术使得车辆在低速时更加灵活，高速时更加稳定，提升了安全性和便捷性。同轴电驱技术则提高了传动效率，降低了能量损耗，而双腔空悬技术则确保了在各种路况下的舒适乘坐体验。

小鹏X9的第三排座椅设计灵活可收纳，既节省空间又能提供宽敞的乘坐环境，满足大家庭的出行需求。这一设计不仅体现了小鹏汽车对用户体验的深刻理解，也展示了其在汽车设计领域的卓越能力。

随着小鹏X9 610长续航Max版的上市，AI天玑系统5.3.0版本也将同步推送。经过多次迭代，AI智驾技术不断进步，现已能够在开放道路上自由驾驶，轻松通过ETC，并在掉头和绕弯时提供更流畅的体验。此次更新包括超过70项功能升级，新增“宝贝护航模式”和断头路车位泊入功能，让用户体验到“月月开新车”的乐趣。

小鹏X9 610长续航Max版的官方售价为37.98万元，首次将智驾大满配带入38万元以内的家用纯电大7座市场，为消费者提供了更具性价比的选择。