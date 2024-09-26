据悉，新加坡金融管理局 (MAS) 本周宣布，已指示电商平台Qoo10从本周二起暂停在新加坡提供的支付服务。

MAS在一份声明中表示，此次暂停并不会禁止Qoo10运营其电商平台，但可能需要该平台聘请第三方支付服务提供商来为其交易环节提供服务。

此外，该机构也指出，当Qoo10能够让MAS相信其有能力解决付款延迟问题并能持续维护其新加坡客户的利益时，MAS将重新审查暂停该服务的决定。

根据声明，在《2019年支付服务法案》（PS Act）出台时，现有的支付服务提供商从中获得了豁免，可以在MAS审查其许可证申请之前继续提供这些服务，以此便于使这些服务在等待许可期间不会中断。相应的，Qoo10并未获得MAS许可，而是获得了豁免，因而能够在许可申请审核期间继续开展支付服务。

随后，在今年4月至8月期间，MAS和其他新加坡当局机构收到了多起针对Qoo10的客户投诉——称Qoo10延迟处理了向这些客户（Qoo10电商平台上的商家）的付款。Qoo10被要求解决这些投诉，但只解决了其中的部分投诉。同时，本月初，Qoo10通知 MAS，其平台将有大量商家将面临付款延迟。

MAS与Qoo10管理层就这些延误进行了沟通，并要求该公司采取措施让MAS相信其能够持续履行对商家的义务（包括聘请第三方支付服务提供商提供所涵盖的服务）。不过，截至目前，Qoo10并未能提供足够的保证，证明其拥有足够的资源和系统来及时履行对商家的付款义务。

因此，也正如前文所述，MAS指示Qoo10自当地时间2024年9月23日起暂停其在新加坡提供的支付服务。

MAS也进一步补充道：“商户如遇到付款延迟问题，应向Qoo10提出。如果问题仍未得到解决，这里将有既定程序协助商户解决包括追讨债务在内的商业纠纷。”