X 博主 PeterSweden 此前发文称，挪威正在给电动公交车装上柴油发电机，以便在冬季为车厢供暖。而在去年冬天，由于公交车电量耗尽导致人们被困在车里，情况一度变得混乱。该博主同时强调，此事并非子虚乌有、空穴来风。

马斯克回复这则帖子并称，对于公交车来说，电池包实在是太小了，特斯拉甚至可以在临近北极圈的地区运行良好。当特斯拉发布了无人监管的全自动驾驶汽车时，公交车将不再被人们需要了。因为特斯拉可以通过和公交车差不多的费用来将人们从起点送到终点。

就在不久之前，一位华纳兄弟员工 MatthewDR 在 Reddit 上发布的帖子显示，目前已有一辆外形独特、被层层伪装的小型车辆现身，这很有可能就是即将发布的 Robotaxi 无人驾驶出租车。

该车采用两门两座设计，车身被黄色胶带覆盖，并带有几块假车身面板。尾部有一个厢式突起物，可能是为了掩盖车身曲线。外媒声称这辆车使用了与 Cybertruck 赛博皮卡类似的长条尾灯设计。

特斯拉计划于 10 月 10 日在华纳兄弟位于洛杉矶地区的电影制片厂举办活动，展示备受期待的 Robotaxi 无人驾驶出租车，马斯克声称，这一天将是自发布 Model 3 以来公司最重要的一天。