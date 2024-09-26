据晚点 LatePost 报道，特斯拉 Optimus 人形机器人目前已经生产数百台，但还不到可以上产线工作的状态，目前只能用来采集数据、测试不同的设计方案。

消息人士表示，马斯克 4 月前发布财报前就要求人形机器人团队在今年内拿出有意义的突破——让机器人能上产线完成部分工作，如果达不到就进一步裁员，“团队承受的压力越来越大”。

特斯拉机器人团队面前的挑战是，一步到位造出像人一般行动的机器人基本不可能。目前他们只能采取一些工程上的妥协，可能针对特定的工作场景，比如拧螺丝，专门训练模型，让人形机器人先发挥一部分作用。至于妥协的结果马斯克能不能接受，还不得而知。

特斯拉此前表示，预计将于明年开始限量生产人形机器人，将有超过 1000 个 Optimus 在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。实际上，马斯克之前就已经表示特斯拉明年将生产出“真正有用”的机器人供公司内部使用，但仅仅是小规模生产，不过 2026 年有望大规模生产人形机器人供其他公司使用。

特斯拉二代人形机器人 Optimus 已经在今年 7 月 4 日举行的 2024 世界人工智能大会期间亮相。该产品最早于去年 12 月 13 日发布，相比前代产品，其改进包括如下方面：

采用了全部由特斯拉自主设计和制造的执行器和传感器；

整体外观设计更加精细；

行走速度提高了 30%；

重量减轻了 10 公斤，同时平衡感和身体控制能力得到改善，视频中演示了其做深蹲的动作；

配备了全新的双手，能够抓握更重的物体并进行更加精细的操作。

近期，二代 Optimus 已经在特斯拉工厂尝试“打工”。借助视觉神经网络和 FSD 芯片，二代 Optimus 可以模仿人类操作，进行电池的分拣训练。

马斯克在今年 6 月的股东大会上表示把特斯拉的未来押注在 Optimus 机器人计划上，当前拟人机器人市场年产 10 亿台，特斯拉未来至少要占据 10% 的份额。

马斯克当时表示，特斯拉以每台约 1 万美元的价格批量制造机器人，并以 2 万美元的价格出售，从而获得 1 万亿美元的利润。此外，马斯克相信到 2026 年，Optimus 将成为一个完全软件定制的机器人。