随着沈阳市首家加氢站正式投入运营，华晨宝马成为了该加氢站的首个用户。这不仅标志着沈阳在绿色能源领域迈出了重要一步，同时也意味着华晨宝马成为国内首家使用绿氢燃料卡车进行物流运输的汽车主机厂。

作为东北地区绿色环保发展的领军企业，华晨宝马对促成加氢站的建成投用发挥了关键作用。多年来，宝马一直致力于可持续发展，在氢能物流领域的探索是其最新举措，绿氢燃料卡车在物流运输中具有非常显著的优势，其续航里程长、补能快、自重轻，几乎不会受到环境气温的影响，最重要的是绿氢卡车可以实现零排放、更可持续。因此，华晨宝马成功推动其物流合作伙伴华通物流将绿氢燃料卡车纳入商业运作，为加氢站的建成创造了实际需求。同时，中国华电采用“大容量风电离网制氢一体化”技术制氢，可以实现大规模绿氢生产，为加氢站的建成提供了绿色氢气来源。在此基础上，沈阳市、大东区政府推动中油绿能共建加氢站，实现了“从无到有”的突破，助力打造“北方氢都”。

不仅如此，宝马集团还坚持在中国市场投放氢能源乘用车的战略布局，并计划在2028年推出首款面向市场的量产氢燃料电池车（FCEV）。未来，企业将形成电动、插电式混合动力、汽油、柴油和氢动力的五种动力车型，满足细分市场需求。