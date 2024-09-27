百川智能旗下的百小应作为一款国产 AI 应用，在市场上引起了广泛关注。经过一段时间的试用，我们对这款 AI 助手有了比较全面的了解。那么这款 AI 应用能称得上“懂搜索的 AI 助手”吗，还请接着往下看。

百小应的界面极度简洁，首页即是聊天窗口，点击左上角可随时查看历史记录。其主要功能与交互只需通过对话框来完成，使用起来非常简单；答案支持生成图分享，以及分享至微信与朋友圈。除了 App 外，百小应也支持小程序端和网页端使用，且支持历史记录同步。

问答

百小应的宣传语为“懂搜索的 AI 助手”，那么提供问题答案自然就是其核心。我们向它提问有关最近热门的 iPhone 16 和《黑神话：悟空》等相关问题，均得到了满意答复。可以看到背后的百川大模型在发挥作用，且执行能力强、效率高。

顺带一提，百小应的 AI 在运行时会显示其参考的文章 / 资料来源标题，而在结果中会进一步显示参考文章，有需要的话可以点开详情查阅，以便确定它总结的答案是否可靠。这一用户体验细节值得点赞。

提问后，首次等待时间稍微有点长（大概 15 秒？），后续等待时长还能接受。

我们还试着让百小应帮忙总结文章《高通有意买下英特尔，科技圈要变天了》的要点与 Apple 财报重点内容，也都得到了不错的结果。

识图

在测试中，我们得到的答复如下。其中解题过程体验很好，思路清晰。

创作

我们分别让百小应尝试给出自媒体爆款标题和制作 PPT，但 AI 在 PPT 环节仅仅是给出了大纲，并没有直接生成案例文件。

总结

总体而言， 百小应是一款具有潜力的 AI 应用，它在中文处理方面表现出色，能为用户提供便捷的 AI 服务。其提供了多种实用功能，包括信息查询、文案生成、识图答疑等。

如果你不想再被某搜索引擎结果中的广告内容所困扰，可以尝试使用百小应这类 AI 助手 App，它们能够在一定程度上帮你节省找资料总结的时间，提高效率。

当然了，结果的准确性与可靠性还是现阶段 AI 助理的一大问题所在。若你想把生成结果用于严谨的商业、学术领域，务必谨慎斟酌。

在某些情况下，百小应可能会出现“AI 幻觉”，比如生成一些不准确或无意义的文本。

想要在激烈的 AI 市场中拔得头筹，百小应还需要不断完善和创新。