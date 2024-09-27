Airstream 母公司 THOR Industries 推出了世界上第一辆插电式混合动力 A 级房车 THOR 测试车。该车基于电动汽车制造商 Harbinger 开发的电动汽车平台打造。

THOR 和 Harbinger 合作开发了一款低排放汽油增程器，可以为电池系统充电，续航里程约为 500 英里。采用混合动力平台的房车将于 2025 年由 THOR 旗下公司上市，并有望根据加州空气资源委员会 (CARB) 通过的先进清洁卡车法规获得近零排放汽车 (NZEV) 资格。

THOR Industries总裁兼首席执行官 Bob Martin表示：“电气化将在未来出行领域发挥核心作用，包括房车出行。” “这种首创的混合动力平台以及我们与 Harbinger 的持续合作巩固了 THOR 在这一领域的领导地位，并为我们旗下的公司创造了重要的产品差异化优势。”

THOR 的测试车是一款基于 Harbinger 平台打造的插电式混合动力房车演示车，专为满足房车行业独特的续航里程要求而打造，专为 THOR 打造。这是首款专为 A 级房车设计的电动底盘，旨在缓解续航里程焦虑并提供终极的旅行自由和可持续性。

混合动力底盘由 140 千瓦时电池组、可为电池充电的低排放汽油增程器和太阳能屋顶供电。该平台的 800 伏电气架构允许在直流快速充电位置快速充电，从而延长行驶时间。无论是在路上还是在离网露营，电池还可以通过增程器和太阳能在传统露营地充电。

该混合平台还可以作为家庭备用电源，有朝一日还可以让车主将车辆中存储的电力卖回给电网。

测试车辆的电动动力系统提供出色的加速度和扭矩，提供高达柴油发动机两倍的扭矩，让您在山路和崎岖地形上自信地行驶在高速公路上。

该平台的设计创新不仅限于动力系统。Harbinger 的底盘包括电动汽车的所有主要车辆系统，包括传动系统、高压电池系统、转向、制动器等。其双叉臂前悬架、线控转向系统和一流的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 功能即使在大型车辆中也能提供安全、平稳的驾驶和出色的操控性。

Harbinger 首席执行官兼联合创始人约翰·哈里斯 (John Harris) 表示：“我们成立 Harbinger 的使命是通过我们世界一流的电动底盘实现中型车辆行业的现代化。我们与 THOR 及其旗下公司的合作使我们能够推动房车行业的发展，并为提升房车体验的产品奠定基础。”